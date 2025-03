I “nuovi Sinner” che spaventano “nonno” Djokovic

La sconfitta di Novak Djokovic a Miami rappresenta un passaggio di testimone verso la nuova generazione di tennisti. A 37 anni, Djokovic ha ceduto a Jakub Mensik, 19enne talento del tennis, che ha trionfato in finale a Miami. Nole, consapevole dell’emergere di giovani atleti, ha menzionato Joao Fonseca e Mensik come future stelle del circuito. In effetti, il 2025 ha già visto l’ascesa di questi ‘rookie’, con Fonseca che ha debuttato agli Australian Open e ha vinto il suo primo titolo Atp a Buenos Aires, battendo Francisco Cerundolo.

Fonseca, a 18 anni, ha già raggiunto risultati notevoli, essendo il primo a vincere all’Atp Finals per i giovani. Jannik Sinner, numero uno al mondo, è stato costretto a uno stop di tre mesi ma ha vinto il suo primo titolo a 19 anni. Carlos Alcaraz, invece, ha fatto meglio, conquistando il suo primo torneo a 18 anni. A Miami, Mensik ha fatto notizia per la sua vittoria contro Djokovic, passando dal 56esimo al 23esimo posto nel ranking, diventando il terzo più giovane a fare finale a Miami.

Inoltre, Alexandre Muller, 28 anni, ha conseguito anche lui la sua prima vittoria nell’Atp di Hong Kong, evidenziando l’emergere di nuovi talenti. Altri giovani promettenti includono Jack Draper, che ha vinto a Indian Wells, e Ben Shelton, che ha raggiunto la semifinale agli Australian Open. La nuova generazione di tennisti si sta quindi facendo avanti, promettendo un futuro entusiasmante per il tennis.