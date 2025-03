I NUOVI PURITANI: In arrivo il nuovo album. Scopri il video del singolo.

I These New Puritans annunciano l’uscita del loro nuovo album “Crooked Wing” con un doppio singolo: ‘Bells’ e ‘Industrial Love Song’. Quest’ultimo, descritto da Jack Barnett come “un duetto tra due gru in un cantiere”, vede la voce di Caroline Polachek interpretare una delle gru mentre Jack offre la sua voce all’altra. I due protagonisti non possono toccarsi, essendo i loro movimenti controllati dall’operatore, ma sperano che le loro ombre si incrocino all’alba. Il titolo, suggerito da George, gioca con le aspettative, portando il concetto di “industriale” in una dimensione poetica.

Il video di ‘Industrial Love Song’ è stato realizzato in collaborazione con l’artista e fotografa Harley Weir, collaboratrice storica della band. ‘Bells’ ha avuto origine da una registrazione di una campana in una piccola chiesa ortodossa greca, e ha dato vita all’intero album, come spiegato da Jack. Questo brano riflette l’essenza sonora di “Crooked Wing”, dove strumenti come organi, campane antiche e percussioni creano un paesaggio sonoro surreale.

Il nuovo album, in uscita il 23 maggio, segna il ritorno del produttore Graham Sutton, già noto per il suo lavoro con la band su “Hidden” e “Field of Reeds”. In “Crooked Wing”, i These New Puritans fondono jazz, elettronica, classica, industrial, hip hop e ballate sperimentali, esplorando il rapporto tra uomo e macchina e la fragilità dell’essere umano attraverso atmosfere ipnotiche. La tracklist include dieci brani, tra cui ‘Waiting’, ‘A Season In Hell’ e ‘Goodnight’. Per ulteriori dettagli, visitare il sito ufficiale www.thesenewpuritans.com.