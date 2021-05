Nuove indiscrezioni, che confermano voci precedenti, indicano le prossime mosse di Apple nella commercializzazione dei computer Mac. Che avranno il nuovo processore M1x, orientato alla performance pura, in attesa della nuova generazione di M2 per il 2022.

A poche settimane dall’annuncio e poi dal lancio dell’iMac 24, infatti, si apprende da una fonte vicina alla catena di montaggio dei prodotti Apple che l’azienda starebbe finalizzando i suoi nuovi modelli di MacBook Pro: i portatili che avranno un nuovo design, nuovi accessori e un nuovo processore. Arrivano anche iMac con schermi più grandi (27 o 30 pollici) e con scelta di due processori.

Secondo la fonte, infatti, Apple per i suoi nuovi processori si riserva di usare il nome “M2” nel 2022, con il lancio della futura generazione di MacBook Air (che attualmente fanno parte del primo lancio di Apple Silicon e utilizzano i processori M1). Invece, i MacBook Pro e gli iMac che verranno presentati da qui alla fine dell’anno utilizzeranno il processore M1x, una estensione dell’attuale M1, con una serie di differenze orientate alla maggior potenza di calcolo.

Mentre i processori M1 presentati adesso sono sostanzialmente identici (c’è solo una piccola differenza con la versione con 7 oppure 8 nuclei di calcolo per la grafica), gli M1x saranno assemblati in modo diverso utilizzando però le stesse componenti: aumentando i nuclei di calcolo si potranno avere così performance diverse con una vocazione maggiore per la potenza.

Si comincia con i nuclei del processore vero e proprio, cioè la Cpu: se su M1 sono otto (quattro per la performance e quattro per il risparmio energetico, che entrano in funzione a seconda del tipo di uso e della tensione disponibile) le Cpu degli M1x avranno otto nuclei per la potenza e due per il risparmio, portando il totale a dieci core. Inoltre, la parte grafica o Gpu, che su M1 ha sette oppure otto core, su M1x ne avrà 16 oppure 32 a seconda della versione. La memoria sarà sempre condivisa tra Cpu e Gpu, ma anziché essere disponibile solo nei tagli 8 oppure 16 Gb degli M1, avrà anche i tagli da 32 e 64 Gb.

Inoltre, secondo le nuove indiscrezioni raccolte dalla fonte che si fa chiamare Dylandkt, Apple avrebbe preparato una nuova generazione di computer portatili con schermi da 14 e 16 pollici e un design nuovo, destinate al mercato professionale e con nuove porte e connettore di alimentazione. Il processore M1x permetterà di supportare un numero maggiore di canali Thunderbolt, cosa che a sua volta consentirà di gestire ad esempio più monitor esterni, maggior assorbimento elettrico, ma tornerà anche la porta Hdmi, una webcam da 1080p, un lettore di schede Sd Card, tre canali Thunderbolt anziché due, e poi un nuovo tipo di alimentatore che utilizzerà un collegamento magnetico, cioè una riedizione del MagSafe presente sulle generazioni pre-Usb-C dei PowerBook e MacBook di Apple.

Dylandkt in passato aveva già anticipato il lancio degli iPad M1 assieme a una nuova generazione di iMac, e aveva anche detto che sarebbero stati commercializzati prima gli iMac più piccoli (come è avvenuto) con processore M1, mentre quelli con lo schermo più grandi, con nuovo design e opzione per processore M1x sarebbero arrivati più tardi.

L’ultima novità è estetica e riguarda la nuova idea di design dei prodotti Apple. Con gli iMac 24 Apple ha già rimosso il logo frontale presente sulla scocca dell’iMac, lasciandolo però ben visibile sul retro, e introdotto lavorazioni sull’alluminio per avere sette colorazioni diverse. L’azienda farebbe un’operazione analoga con i MacBook Pro in arrivo, ai quali sarebbe stato tolto il logo anche per rendere la superficie dello schermo ancora maggiore dentro il coperchio del computer. È meno chiaro se Apple vuole portare i colori anche nelle macchine professionali o riservarli ai nuovi MacBook Air l’anno prossimo.