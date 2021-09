Sono due i nuovi Kindle in arrivo nei prossimi mesi: il Paperwhite (139,99 euro, dal prossimo 27 ottobre) e il Paperwhite Signature Edition (189,99 euro, dal prossimo 10 novembre). Entrambi saranno disponibili solo in nero e si possono già preordinare.

Il dispositivo ideato da Amazon per la lettura degli ebook – ma non solo, si può usare anche per consultare file in .pdf per esempio – è giunto all’undicesima generazione. Rispetto alla versione precedente, che risale ormai al 2018, il nuovo Kindle Paperwhite ha uno schermo antiriflesso più grande, che ora arriva a 6.8 pollici, un’autonomia che secondo Amazon garantisce un utilizzo di 10 settimane, la tonalità della luce regolabile e una porta Usb-C per la ricarica che – dati Amazon – consente di caricare il Kindle in due ore e mezza. Anche la cornice del dispositivo è più sottile rispetto al modello del 2018, di circa 10 millimetri.

La memoria interna, invece, resta di 8 GB. E immutato è l’alto grado di protezione all’acqua: la certificazione IPX8 promette la sopravvivenza del dispositivo se viene immerso fino a 2 metri di profondità (e per un tempo massimo di 60 minuti). L’impermeabilità ma soprattutto lo schermo antiriflesso e l’estrema leggerezza, fanno del Kindle il compagno di viaggio ideale per chi è solito leggere al mare, o comunque all’aperto, ma anche per chi ama ‘sfogliare’ un libro nella vasca da bagno.

Amazon sostiene che sul nuovo Paperwhite sfogliare le pagine è un’operazione più veloce del 20% rispetto al passato: saremo in grado di valutarlo solo dopo averlo provato.

Il Kindle Paperwhite Signature Edition, che ha un prezzo più alto di 50 euro, ha in più un sensore automatico che regola la tonalità della luce, la ricarica wireless (è il primo Kindle in assoluto a utilizzare questa tecnologia) e una memoria interna di 32 GB.

Di questi tempi, oltre alle specifiche tecniche, è bene sottolineare anche l’impatto ambientale di tali dispositivi. Amazon fa sapere che i nuovi Kindle Paperwhite “sono realizzati con il 60% di plastica riciclata post-consumo e il 70% di magnesio pressofuso riciclato. Inoltre, il 96% dell’imballaggio è composto da materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate”.