Chi è veramente destinato a soffrire di demenza sarebbe più facilmente intercettato verificando i suoi ricordi quattro settimane dopo aver effettuato il test sulla memoria rispetto agli attuali 30 minuti, considerato il gold standard. Meglio quindi utilizzare un test verbale “a 4 settimane”. Questa in pratica la conclusione dello studio dell’università di Bristol apparso su Alzheimer’s Research and Therapy. “Documentiamo che estendendo e ritardando il periodo in cui la memoria, in particolare la memoria verbale, viene testata dagli attuali 30 minuti a 4 settimane si può significativamente migliorare l’identificazione delle persone destinate ad un declino cognitivo nel successivo anno. Testare la memoria dopo 4 settimane potrebbe predire il rischio della malattia di Alzheimer», scrivono i ricercatori dell’università di Bristol. Questa è la prima volta – affermano gli specialisti inglesi – che ciò viene mostrato in uno studio di coorte (campione non malati) longitudinale (nel tempo).

Lo studio

Gruppo di settantenni

La ricerca è stata condotta su 46 persone, 21 di loro erano donne, età media 70,7 anni, in buona salute con tre compiti di memoria da richiamare dopo mezz’ora e dopo un mese, seguiti da una Risonanza Magnetica al cervello. Il test è stato ripetuto un anno dopo per verificare il cambiamento delle abilità cognitive. 15 su 46 partecipanti hanno dimostrato un declino cognitivo entro un anno e il “test di memoria verbale delle quattro settimane” aveva previsto tale declino meglio del test dei “30 minuti”. Per Alfie Wearn, dell’Istituto di neuroscienze e coautore della ricerca, “lo studio mostra evidenze per uno strumento veloce e a basso costo da somministrare come screening che potrebbe essere utilizzato per identificare a livello assai precoce i segni dell’Azheimer”. Liz Coulthard, professoressa associata in Neurologia e Demenza all’Università di Bristol, altra autrice dello studio aggiunge: “È interessante notare che i partecipanti allo studio erano tutti anziani sani e nessuno ha sviluppato l’Alzheimer durante l’esperimento ma alcuni hanno mostrato nel corso dell’anno un tipo di cambiamento nella memoria e nel pensiero che può precedere la malattia di Alzheimer”.

Le 16 parole

Il test cognitivo utilizzato nello studio dura un quarto d’ora (Addenbrooke’s Cognitive Examination III/ACE-III), in gran parte usato nelle diagnosi di demenza e si articola in 5 diverse aree: attenzione, memoria, linguaggio, scioltezza e abilità visuo-spaziali. Tre i test separati sottoposti ai pazienti sia nella versione 30 minuti che in quella 4 settimane. I test hanno riguardato: lista di 16 parole; storie raccontate; figure complesse. Non è mai stato detto ai partecipanti che ci sarebbe stata una “recall” dopo 4 settimane. Scrivono i ricercatori: “Abbiamo utilizzato il mondo reale per mostrare che la memoria a lungo termine della lista di parole ha la potenzialità di essere applicata alla popolazione più anziana come un marker di un possibile futuro declino cognitivo (…) può essere il miglior test singolo per individuare gruppi di pazienti a rischio più del test sulla storia o quello visuo-spaziale”.

I limiti dello studio

Sulle 4 settimane i ricercatori sono incerti: difficile per ora individuare il “ritardo ottimale” per attuare la verifica sulla memoria. Ma un mese per avere un risultato non è certo l’ideale per gli stessi autori. Secondo il neurologo Camillo Marra, docente all’Università Cattolica e responsabile della “Clinica della memoria” al Policlinico Gemelli di Roma, “nella pratica clinica questo metodo di valutazione richiederebbe di richiamare il paziente numerosi giorni dopo la visita in ospedale con problemi organizzativi a cui non corrisponde un vantaggio diagnostico sicuro”.

Oggi tutti i test misurano le capacità di apprendimento e di richiamo che avviene durante la sessione del test stesso (quindi al massimo a 30 minuti. “In questo nuovo test – continua Marra – si suggerisce che è la rapidità della degradazione dell’informazione mnesica nel tempo che può meglio identificare i pazienti che andranno incontro a declino cognitivo. Inoltre questi pazienti sono anche quelli che hanno un minore volume ippocampale ovvero sono andati incontro a un’atrofia delle zone cerebrali che controllano i meccanismi di memoria e quindi il test sembra ben correlare anche con un dato di tipo anatomico di atrofia cerebrale”. Ma ci sono vari limiti: “Lo studio è stato effettuato su pochi soggetti e non permette di trarre conclusioni generali. Inoltre gli autori non confrontano questo test con un vero test gold standard per il riconoscimento dell’Alzheimer in fase precoce che è il test dove il processo di memorizzazione è facilitato da un’assistenza all’apprendimento (il “cued recall”). Da ultimo esistono dati in letteratura che dimostrano che le prove che misurano il long term forgetting correlano bene con lo sviluppo futuro di un declino cognitivo ma indipendentemente dal tipo di patologia sottostante. In altre parole questo test è ugualmente alterato in soggetti che svilupperanno anche altre forme di demenza non Alzheimer come la demenza vascolare, la demenza fronto temporale e la demenza a corpi di Lewy”.

Test diversi

Spiega il professor Marra: “I test che misurano le funzioni di memoria a lungo termine episodica, questo è il modo con cui si definisce la capacità di apprendere e rievocare informazioni, sono il marker neurocognitivo più sensibile a identificare le fasi precoci della malattia di Alzheimer. A fronte della disponibilità di una vasta gamma di indagini strumentali e biologiche disponibili, i test neuropsicologici rappresentano il mezzo più rapido ed economico per identificare i soggetti con disturbi di memoria che sono realmente a rischio di sviluppare un declino cognitivo con una buona sensibilità e specificità diagnostica. Per misurare questa funzione si usano molti paradigmi sperimentali, che poi vengono applicati alla pratica clinica. I diversi test neuropsicologici rispecchiano quindi questi diversi assunti di ricerca e misurano vari aspetti del deficit di memoria a lungo termine come la differenza tra apprendimento e richiamo nel tempo, il tempo di perdita dell’informazione nel tempo (rate of forgetting), le discrepanze tra memoria logica e memoria grezza e, tra i più promettenti di tutti, la capacità di migliorare l’apprendimento quando il processo di memorizzazione è facilitato da un’assistenza all’apprendimento”.

Marker e declino cognitivo

Sui marker migliori per intercettare i “gruppi a rischio” di declino cognitivo e sull’Alzheimer in particolare si sta quindi lavorando moltissimo. Recentemente abbiamo riportato anche la ricerca di Ibm e Pfizer sul linguaggio e le abilità nel parlare ma altre sulla stessa falsariga sono state pubblicate anche da gruppi italiani nel corso degli anni. A questo proposito su Lancet Jed A. Meltzer, dipartimento di Psicologia dell’università di Toronto, si interroga su quanto possano essere accurati questi test in termini di predittività dell’Alzheimer e della demenza. Il 70-75% di accuratezza nell’individuare l’Alzheimer è “incoraggiante ma non ancora soddisfacente per un realistico strumento clinico”, sottolinea Meltzer. E conclude citando una review del 2017 di autori italiani: «Sarebbe il caso di fare attenzione a che tipo di tecniche del linguaggio garantiscono i migliori campioni informativi, visto che vi sono così tante opzioni, incluse la descrizione di un’immagine, riraccontare una storia (per esempio Cenerentola), interviste autobiografiche e conversazione a due”.

Il progetto italiano

La diagnostica delle demenze si è progressivamente spostata a intercettare il declino cognitivo nelle fasi più precoci di malattia quando maggiori sono le possibilità di effettuare con un certo successo interventi di prevenzione e cura. “La possibilità di avere a disposizione farmaci specifici per la malattia di Alzheimer nei prossimi anni – chiarisce Marra – richiederà la necessità di disporre di un sistema di diagnosi territoriale precoce ed economico. Non si può pensare di fare test costosi a oltre un milione di soggetti affetti da disturbi cognitivi iniziali, i cosiddetti soggetti con MCI (Mild Cognitive Impairment) presenti in Italia. Bisognerà formulare un algoritmo che parta dai test neuropsicologici più economici e sensibili per poi passare agli esami di neuroimmagine, per arrivare infine alle indagini per la ricerca di biomarker specifici di malattia di Alzheimer, più costosi, solo nei pazienti MCI più a rischio£. Secondo l’articolo apparso a fine anno su Lancet Neurology che fa il punto sugli avanzamenti scientifici nel 2020 sull’Alzheimer, a firma di Miia Kivipelto e Francesca Mangialasche del Karolinska Institutet di Stoccolma, i maggiori progressi si sono registrati sui biomarker basati sull’analisi di campioni di sangue sia su persone a rischio che su chi non ha alcun sintomo cognitivo.

E intanto la buona notizia italiana riguarda, per la prima volta, la previsione nel bilancio di fondi, 15 milioni in 3 anni, per il Piano Nazionale Demenze approvato nel 2014 e mai finanziato. Sugli screening migliori e individuazione di marcatori per l’Alzheimer fin dal 2017 l’Agenzia Italiana per il Farmaco ha annunciato in 5 centri un progetto, chiamato Interceptor, poi in realtà avviato solo l’anno scorso. Si tratta di uno studio osservazionale della durata di 3 anni, su 400 pazienti con lievi deficit cognitivi, di età compresa tra 50 e 85 anni. Valutati 7 biomarcatori: test neuropsicologici, il dosaggio di alcune proteine su campioni di liquor cefalorachidiano, la tomografia ad emissione di positroni (PET), l’analisi genetica, la valutazione del tracciato elettroencefalografico (EEG) per connettività e la risonanza magnetica volumetrica. Si cerca, anche qui, il miglior biomarcatore (o la combinazione di biomarcatori) capace di individuare i pazienti a rischio di evoluzione verso l’Alzheimer. Conclude Marra: “Lo studio Interceptor, coordinato dalla Neurologia del Policlinico Agostino Gemelli, che terminerà alla fine del 2022 dovrebbe fornire le risposte a queste domande per potere garantire in modo omogeneo a livello territoriale le procedure ottimali per una precoce diagnosi di malattia di Alzheimer”.