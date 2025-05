I nostri destini sono intrecciati: scopri come!

Giorgia Meloni ha incontrato il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Palazzo Chigi, rassicurando sulla solidità dei rapporti tra Italia e Germania dopo le polemiche relative all’assenza dell’Italia dal vertice dei Volenterosi in Albania. Meloni ha descritto l’incontro come cordiale e operativo, sottolineando l’importanza della cooperazione tra i due Paesi. “Se l’Italia e la Germania lavorano insieme, è un bene per l’Europa”, ha affermato.

In merito al conflitto in Ucraina, Meloni ha mostrato ottimismo sui recenti incontri tra le delegazioni ucraine e russe, esprimendo la speranza che possano dar vita a un processo di pace. Tuttavia, ha rilevato le sue riserve sull’invio di truppe in Ucraina, affermando che il focus principale dovrebbe essere sul cessate il fuoco e sulla sicurezza della nazione aggredita. Ha anche sottolineato l’importanza di mantenere unita l’Occidente.

Parlando della situazione in Medio Oriente, Meloni ha espresso preoccupazione per gli sviluppi a Gaza, affermando che non può esserci un futuro per Hamas nella regione.

Friedrich Merz ha confermato che non ci sono discussioni in merito all’invio di forze Ue o NATO in Ucraina, ponendo l’accento sulla necessità di un cessate il fuoco. Ha dichiarato che l’Italia è un partner strategico fondamentale per la Germania e ha annunciato l’intenzione di collaborare sul tema dell’immigrazione, cercando soluzioni appropriate insieme all’Italia e ai Paesi rivieraschi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com