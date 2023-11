I nostri autori a BookCity Milano 2020

🌟Dal 13 al 19 novembre torna in città BookCity Milano, una manifestazione in cui vengono promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura come evento individuale, ma anche collettivo.

Di seguito tutti gli eventi Mondadori da oggi, mercoledì 15 novembre, a domenica 19.

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE

18.30 Feltrinelli Duomo – Nicola Pesce, Il sapore dell’albicocco, con Gabriella Grasso.

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE

18.30 Centro Culturale di Milano – Giuseppe Conte e Riccardo Michelucci. Custode di Occidente. Qualcosa che accade: L’epica del quotidiano. Intorno a Station Island di Seamus Heaney. Con Rossella Pretto.

19.00 Treno Blu, Teatro Franco Parenti – Gianluca Nativo, L’amore ai tempi degli expat, con Olga Campofreda.

19.00 Liceo Artistico Giovanni XXIII – Micol Flammini, L’Europa dell’Est oltre il passato sovietico, con Anna Zafesova.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE

16.30 Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento – Paolo Grillo, Federico II: tra tradizione e innovazione, con Matteo Sacchi e Laura Mecella.

17.00 Fondazione RCS – Cristina Dell’Acqua, Conosci te stesso e diventa chi sei, con Marina Speich.

18.30 Auditorium Società Umanitaria – Dario Bressanini, Fa bene o fa male? con Matteo Bordone.

18.30 Centro Internazionale di Brera – Shelf. Il posto dei libri live. Con Alessandro Barbaglia e Chiara Sgarbi.

SABATO 18 NOVEMBRE

11.00 Sala Grande – Teatro Franco Parenti – Fabio Volo, Tutto è qui per te. Con Marina Speich.

11.00 Libreria Mondadori Duomo – Franco Forte, KAROLUS – Il romanzo di Carlo Magno. Con Lilith Primavera e Piergiorgio Nicolazzini.

14.30 MST Colonne – Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci – Alessandro Aiuti e Annamaria Zaccheddu, HIV: da peste del secolo a farmaco salvavita con Mario Calabresi, Luigi Naldini e Francesca Ciotti.

15.00 Mondadori Duomo – Irina Potinga, Solo cose belle con Francesco Lotta (Radio Deejay).

15.30 Sala del Grechetto – Biblioteca Sormani – Reggio Children, Dentro e fuori la scuola. Con Paola Cagliari, Gianna Fregonara e Orsola Riva.

15.30 Casa della psicologia – Raffaele Morelli, Si piange una volta sola con Alberto Gelsumini.

16.30 Sala Lettura – Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – Alessia Piperno, Il racconto della prigionia in Iran: la promessa di Alessia Piperno con Domenico Catagnano.

16.30 Raffles Milano Istituto Moda e Design – Rossella Migliaccio, IL VOLTO: RISCOPRIRE LA BELLEZZA con Valentina Debernardi.

17.00 Umanitaria, sala auditorium – Agnese Girelli e Clementina Frascarelli, Niente più crisi d’amore, anzi sì. Altrimenti che vita è con Giada Arena.

18.30 Sala Weil Weiss – Castello Sforzesco – Simonetta Agnello Hornby, Cosa ci succederà da grandi? con Massimo Cirri.

DOMENICA 19 NOVEMBRE

11.00 Mondadori Duomo – Daniele Giannazzo, L’imprevisto che non ti aspetti, con Jessica Mattarelli (Serially Blonde).

11.30 Sala Buzzati – Fondazione RCS – Bruno Vespa, Il rancora e la speranza. Con Antonio Polito.

12.00 Eataly Smeraldo – Luca Perego, LuCake. Con Emanuele Ferrari.

12.00 RadioPOP – Piero Trellini, Da Billancourt a via Caetani, l’auto di tutti. Con Claudio Agostoni.

12.30 Sala Foyer – ADI Design Museum – Marina Di Guardo, Segreti con Barbara Donarini.

14.30 Auditorium – Società Umanitaria – Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, ‘Ndrangheta 2.0 con Cesare Giuzzi.

15.00 SIAM Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri – Simone Laudiero, Il nuovo fantastico: la costruzione di un immaginario. Con Maria Gaia Belli.

15.00 Frigoriferi Milanesi – Eleonora Caruso, Il sogno tradito di una generazione: la nostalgia dei millennials con Francesca Crescentini.

16.00 Teatro Gerolamo – Mauro Corona, L’andare e venire del tempo con Paolo Cognetti e Omar Pedrini.

16.00 Philo – Frigoriferi Milanesi – Di nuovo e sempre Orlando: Virginia Woolf in Oscar Cult. Con Sara Sullam, Elisa Bolchi e Caroline Patey.

16.30 Mudec – Alessandra Pezza (traduttrice), Scritti dalla Città Mondo – La Cina sognata da Oriente e da Occidente: la diffusione e la reinvenzione delle arti marziali tra Jin Yong e Bruce Lee. Con Michele Martino e Bettina Mottura.

16.30 Museo di Storia Naturale di Milano – Enrico Camanni, L’alpinista fragile con Giordano Aterini.

17.00 ADI Foyer – Carmine Abate, Un paese veramente felice. Con Lucia Esposito.

17.00 Frigoriferi Milanesi – William Leonard Pickard, La Rosa di Paracelso, autobiografia psichedelica. Con Edoardo Camurri, Fabio Pedone, Enrico Terrinoni.

18.00 Mondadori Duomo – Peissinotto-D’Ettorre, Le regole del legal thriller secondo Giacomo Meroni.

18.00 Sala Piccola, Teatro dal Verme – Tiffany Vecchietti e Michela Monti, Seguire la fiamma, con Elena Beducci (Miss Nerily) e Ilenia Zodiaco .

18.30 Auditorium Museo Nazionale Scienza e Tecnologia – Gianluca Gotto, Siamo cielo e siamo mare con Manuela Porta.

