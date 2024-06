I nostri amati cani sono in pericolo! i furti sono aumentati a dismisura e sono queste le razze spiù gettonate

Sale l’allerta per i furti di cani, non sono solo i cuccioli ad essere presi di mira, queste razze vanno sorvegliate a vista!

Non è la prima volta che si sente parlare frequentemente di furti di cani ma questa volta è stata proprio l’OIPA a lanciare l’allarme. Vedersi sottratto il proprio animale domestico è senza dubbio una delle paure più ricorrenti tra i proprietari di cani, tale paura però non è infondata e per fare in modo che non si materializza sono diverse le precauzioni che bisognerebbe mettere in pratica. Tenendo conto che anche per quel che riguarda i cani esiste una sorta di “moda del momento”, tuttavia, ne consegue che alcune razze risultino molto più “appetibili” di altre, se avete un cucciolo che rientra in questa categoria dovrete quindi aguzzare la vista.

Sono 10 le razze maggiormente a rischio di essere rubate: Per tutelarsi bisogna necessariamente seguire queste regole

Esistono delle regole molto semplici per poter ridurre al minimo la possibilità che qualche malintenzionato rapisca il nostro amato cucciolo e a divulgarle è stata direttamente l’OIPA. I furti di cani stanno aumentando e, se i cuccioli restano le vittime preferite in quanto facili da rivendere a persone che non richiedono troppe garanzie, anche i cani più grandi non sono sempre al sicuro, questi vengono infatti utilizzati per essere riprodotti ed alimentare il mercato nero dei cuccioli di razza.

Ovviamente il sistema principale di prevenzione consiste nel non lasciare il proprio animale incustodito e nel dotarlo di microchip aggiornando costantemente le informazioni al suo interno, permettendo al nuovo incauto proprietario di poter scoprire la provenienza del cucciolo e farlo riavere al suo padrone. Detto questo possiamo scoprire quali sono le razze più ricercate ed al primo posto troviamo senza dubbio il Bulldog francese, purtroppo tra i cani più rapiti e sfruttati per via del loro valore sul mercato e della loro facilità di vendita.

Anche il cugino bulldog inglese è tra i preferiti e si piazza come secondo animale più rubato, avanti al Yorkshire terrier che chiude il podio.

A seguire i chihuahua, gli american staffordshire, i Jack russel ed i Labrador Retriever avanti a Cocker, Maltese e Husky. Durante le passeggiate al parco è dunque bene fare molta attenzione, soprattutto se si possiede un cane di razza, evitare che questo possa andare in giro oltre il nostro sguardo e perdersi nella folla. Dalla parte di chi acquista è tuttavia altrettanto importante evitare di alimentare questo mercato cercando affari a basso prezzo ed assicurandosi della provenienza degli animali che si sta acquistando, solo in questo modo questo mercato illegale potrà essere arginato e far vivere così ad ogni padrone solo il meglio delle uscite in compagnia del proprio cucciolo.