i nomi più divertenti per le squadre

FantaSanremo 2023: idee e spunti divertenti per i nomi delle squadre del gioco dedicato al Festival.

La corsa alla composizione della squadra del FantaSanremo 2023 continua. I fantallenatori/fantapresidenti o fantamanager si stanno impegnando per creare il quintetto vincente, tuffandosi su ogni indizio e non lasciando da parte alcun dettaglio. Ad esempio, in molti si stanno scervellando per scoprire quale sia il nome più divertente da dare al proprio team. E le idee e gli spunti più folli davvero non mancano. Se hai bisogno di qualche consiglio, ecco come fare per scegliere il nome più adatto alla propria squadra.

FantaSanremo 2023: quando il nome della squadra diventa un omaggio

Come per il Fantacalcio, anche per il FantaSanremo uno dei metodi più divertenti per trovare il nome adatto alla propria squadra potrebbe essere un omaggio o una storpiatura di nome esistente. Magari si potrebbe, ad esempio, cercare di trovare una variante al nome del proprio capitano.

Madame

Qualche esempio? Se si punta sugli Articolo 31 si potrebbe optare per Athletico31. Se si ama Madame, perché non puntare su Madamester United (o City). E che dire invece del classico Fuori Modà? Ecco una lista di nomi dedicati ai cantanti in gara:

– ComoCose

– I cugini di Zampagna (noto ex calciatore)

– Olly e Benji

– Ternananai

– Paris Saint Grignan

– Leoverpool

– Lazzellona

– Collazionisti di bonus

– Real Dimartino

– A.C.E. Lodie

– I Giorgiani

– Sol Levante

– Atletico Mengoni

– Ultimo ma non Ultimo

– Will E. Coyote

– Rosa Chemical Brothers

– M.A. Rasattei

Che nomi dare a una squadra?

Ma altre idee divertenti potrebbero riguardare nomi di protagonisti di Sanremo non in gara, o di ex protagonisti, o anche di cantanti che al Festival non partecipano da anni. Qualche esempio? Eccone una lista:

– Real Madeus

– Atletico Amadeus

– Bayern Morgan

– Vascolizzati

– I Vazzanicchi

– Luna Papp

– Piero Peluso

– Toto Coutinho

Se però nessuno di questi nomi dovesse convincerti, non preoccuparti. L’unico consiglio che dovresti seguire è quello del tuo cuore (proprio come quando devi scegliere i componenti della tua squadra). Scegli un nome che piaccia prima di tutto a te, e che ti rappresenti, senza dover per forza stupire i tuoi rivali. Magari ti porterà anche fortuna.