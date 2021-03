Il no alle mafie rimbalza sui più grandi monumenti d’Italia: dalla Mole Antonelliana a Torino al campanile di piazza San Marco a Venezia, dal lungarno di Firenze al Palazzo del rettorato a Catania. E poi teatri e palazzi storici, da un capo all’altro della penisola. I nomi delle vittime delle mafie questa sera saranno proiettati sulle facciate dei luoghi simbolo della cultura italiana.

Così, ancora una volta bloccata dalla pandemia la consueta manifestazione nazionale del 21 marzo in occasione della giornata in ricordo delle vittime della mafia, l’associazione Libera e Avviso Pubblico rinnoveranno il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Quest’anno con l’aiuto determinante del mondo della cultura e dello sport.

“Abbiamo deciso di promuovere delle piccole iniziative locali che abbiano quale spazio ospite un luogo di cultura. La cultura che in questo anno di pandemia è stata spesso penalizzata e messa ai margini, ritenuta non essenziale, ma che è fonte primaria per l’evoluzione umana. La cultura che è capace di svegliare le coscienze, seminare responsabilità e generare partecipazione. La cultura quale ingrediente fondamentale per la lotta alle mafie e alla corruzione, scintilla di memoria e impegno sociale”, spiega l’associazione Libera in una nota.

A Roma, questa mattina alle 10.45, all’ Auditorium Parco della Musica, alla presenza del fondatore di Libera don Luigi Ciotti che concluderà la mattinata con il suo intervento, la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. A Palermo la lettura avverrà al Teatro Massimo mentre a Milano l’iniziativa si svolgerà davanti Palazzo Marino con l’ esposizione dal balcone di lenzuoli dedicati alla vittime innocenti realizzati dalle scuole milanesi. Altre iniziative a Locri presso il Teatro Greco di Portigliolo e a Torino presso la Piazza del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Sono 1031 i nomi delle vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie.

Anche lo sport aderisce alla giornata, testimonial le squadre di molte federazioni che vestiranno in campo una maglia simbolica con la scritta “Lo sport non vi dimentica”. In Serie B e nel campionato di Lega Pro nel turno di sabato 20 e domenica 21 marzo ad indossare la maglia saranno i capitani

Domani, a conclusione delle celebrazioni, don Ciotti sarà presente alla casa del jazz, bene confiscato alla banda della Magliana, davanti alla stele con i nomi delle vittime innocenti delle mafie per un momento di ricordo.