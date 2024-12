I no vax senza multa sono i peggiori

Roberto Burioni, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, esprime una forte critica nei confronti dei no vax che non hanno rispettato l’obbligo di vaccinazione durante la pandemia di Covid-19 e ora si trovano esenti dal pagamento delle multe grazie al ‘condono’ previsto dal decreto Milleproroghe. Burioni sottolinea che queste persone, che avevano più di 50 anni, hanno agito in modo scriteriato mettendo a rischio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri, poiché il vaccino era essenziale per ridurre la diffusione del virus. Fa un esempio dicendo che un individuo che si ammala e necessita di cure intensive potrebbe occupare un letto che sarebbe stato utile a un paziente con un infarto, il che rappresenta un gravissimo comportamento.

Il professore osserva che il fatto di aver reso necessaria la vaccinazione è già una questione seria. Coloro che hanno scelto di non vaccinarsi hanno danneggiato sia se stessi che la comunità. L’intento di riabilitare i no vax, come proposto dall’onorevole Lisei, viene considerato da Burioni un errore: non si può dire che chi non ha vaccinato ha fatto la scelta giusta. In effetti, la cancellazione delle multe comporta un mancato incasso di circa 170 milioni di euro, somme che avrebbero potuto contribuire alla costruzione di un ospedale.

Burioni afferma che il ministro della Salute, Schillaci, non può avere opinioni diverse riguardo alla sicurezza e all’efficacia del vaccino, che è stato fondamentale per superare un periodo così difficile. A suo avviso, diffondere messaggi di sfiducia nei confronti della scienza e delle vaccinazioni è irresponsabile. Riferisce anche di casi drammatici di bambini morti di pertosse e della presenza di morbillo in Italia, malattie che in altri paesi non si registrano a causa di politiche vaccinali più efficaci. Burioni conclude esprimendo preoccupazione per la crescente sfiducia nei confronti delle vaccinazioni e delle istituzioni sanitarie, evidenziando che alimentarli per scopi politici è un comportamento da condannare.