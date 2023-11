I Negramaro hanno rifiutato una collaborazione con Drake e no, non è una fake news. È successo nel 2010 quando il rapper americano non era ancora molto conosciuto, mentre la band salentina era sulla cresta dell’onda.

A raccontare questo curioso aneddoto sono stati proprio loro a Say Waaad? su Radio Deejay scatenando l’incredulità dello speaker.

La collaborazione sarebbe dovuta avvenire all’interno dell’album Casa 69, ma quando la casa discografica gli ha proposto di incidere il brano Dopo Di Me con un rapper di nome Drake loro hanno rifiutato.

“Siamo a Toronto a registrare Casa 69, il nostro album la cui produzione artistica era stata affidata a David Bottrill, il produttore dei Muse, dei Placebo, di Peter Gabriel e moltissimi altri. Eravamo abbastanza rabbiosi in quel periodo, e c’era un pezzo in quell’album in cui cercavamo il feat giusto di un rapper. Durante questa ricerca ci arriva un nome e ci dicono che c’è questo rapper che sta per uscire con il disco, secondo noi farà molto successo”.

Negramaro e Drake: avrebbero dovuto duettare sulle note di “Dopo Di Me”

“Noi abbiamo ascoltato delle cose e non ci hanno convinto, quindi abbiamo detto di no. Il pezzo era Dopo Di Me, e noi ci immaginavamo più una cosa alla Beastie Boys. Quel rapper era Drake, che stava lavorando nello stesso studio al suo primo album. Saremmo stati i primi italiani in assoluto a fare un feat con Drake”.

I Negramaro ovviamente non sono stati molto lungimiranti, dato che l’album di debutto di Drake, Thank Me Later, pubblicato l’anno dopo, ha venduto oltre quattro milioni di copie solo negli Stati Uniti.