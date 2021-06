L’Isola dei Famosi ieri si è chiusa sfiorando il 23% di share con la vittoria di Awed davanti a Valentina Persia ed Andrea Cerioli. Una finale inedita svolta in loco in Honduras a causa delle restrizioni imposte ai naufraghi una volta rientrati in Italia a causa del Covid.

La classica festa di post produzione, quindi, non è stata fatta a Milano ma direttamente nel resort in Honduras dove tutta la produzione ha vissuto lì per oltre tre mesi.

Oltre i sei finalisti, Awed, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti, al party dell’Isola dei Famosi c’erano anche Daniela Martani (tornata in Honduras per fare una sorpresa/scherzo a Cerioli) ed i naufraghi eliminati nel corso della semifinale, ovvero Isolde Kostner, Roberto Ciufoli e Miryea Stabile.

Awed torna sui social e svela quanti kg ha perso sull’Isola https://t.co/DNBx6tanSr #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 8, 2021

Naufraghi al party de L’Isola dei Famosi, i video

Ai 10 ex concorrenti si sono aggiunti anche un po’ di parenti: c’era il fratello di Awed, le compagne di Cerioli, Moser e Ciufoli ed anche la sorella di Miryea.

Ecco un po’ di video e foto:

Isola dei Famosi, il comunicato di Mediaset

Giancarlo Scheri, direttore di Rete, ha così commentato con un comunicato stampa il successo di questa edizione de L’Isola dei Famosi, conclusa con una media share del 18,30% coprendo ben 22 prime serate. L’edizione precedente (l’ultima di Alessia Marcuzzi, vinta da Marco Maddaloni) chiuse con il 16,39% coprendo “solo” 12 prime serate.

«Bilancio più che positivo per la 15esima edizione de “L’Isola dei Famosi”, conclusasi ieri sera con il record di ascolti della stagione, su Canale 5. Fondamentale contributo alla riuscita del survival-show, la brillante conduzione di Ilary Blasi, che ha governato con spirito ed energia unici, sia lo studio sia il set honduregno. Isola è una produzione impegnativa, per chi partecipa e per chi la realizza: un energico grazie, quindi, a tutta la squadra autorale e produttiva Mediaset e Banijay Italia, al cast degli isolani, all’inviato, agli opinionisti. E a Ilary Blasi, che ha confermato ancora una volta la sua grande professionalità».

L’Isola dei Famosi tornerà nel 2022, si attendono i nuovi naufraghi.