I naufraghi hanno lasciato l’Honduras, le foto dei finalisti alla festa di produzione

I naufraghi della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi sono ufficialmente in viaggio per tornare in Italia.

Aras Senol, Samuel Peron, Edoardo Stoppa, Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese ed Edoardo Franco – conclusa la puntata di ieri sera – si sono ritrovati nel resort de L’Isola dei Famosi che ospitava anche i loro affetti, arrivati fin là per supportarli – per cenare tutti insieme, fare una festa e passare la notte.

Prima di cenare i naufraghi hanno avuto l’opportunità di farsi una doccia, sbarbarsi (tranne Edoardo Stoppa che ha deciso di rimanere così per fare i provini per il live action su Babbo Natale) e ricambiarsi; poi si sono gustati un hamburger, hanno bevuto birra e infine si sono scatenati come fossero in discoteca. La stessa cosa che hanno fatto i naufraghi già tornati in Italia al termine della puntata.

Dopo 59 giorni in Honduras questa edizione è stata portata al termine.

L’Isola dei Famosi 18 | Ascolti

1^ puntata: 2.602.000 telespettatori, pari al 19,98% di share

2^ puntata: 2.432.000 telespettatori, pari al 17,8% di share

3^ puntata: 2.376.000 telespettatori, pari al 17,4% di share

4^ puntata: 2.343.000 telespettatori, pari al 17,3% di share

5^ puntata: 2.105.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

6^ puntata: 2.230.000 telespettatori, pari al 16,9% di share

7^ puntata: 2.040.000 telespettatori, pari al 15,8% di share

8^ puntata: 2.114.000 telespettatori, pari al 16,6% di share

9^ puntata: 1.972.000 telespettatori, pari al 16,2% di share

10^ puntata: 1.678.000 telespettatori, pari al 12% di share

11^ puntata: *nessun dato a causa di uno sciopero*

12^ puntata: 2.000.000 telespettatori, pari al 14,1% di share

13^ puntata: 2.013.000 telespettatori, pari al 16,9% di share

14^ puntata: *nessun dato certo a causa di uno sciopero*, 15,81% di share nella prima parte, 22,87% di share nella seconda parte.

Naufraghi tornati in Italia

Francesca Bergesio | 3 giorni in Honduras | RITIRATA

Luce Caponegro | 7 giorni in Honduras | ELIMINATA

Francesco Benigno | 5 giorni in Honduras | ESPULSO

Peppe Di Napoli | 11 giorni in Honduras | RITIRATO

Maité Yanes | 14 giorni in Honduras | ELIMINATA

Pietro Fanelli | 18 giorni in Honduras | RITIRATO

Sonny Olumati | 11 giorni in Honduras | ELIMINATO

Daniele Radini Tedeschi | 20 giorni in Honduras | RITIRATO

Marina Suma | 28 giorni in Honduras | ELIMINATA

Rosanna Lodi | 24 giorni in Honduras | ELIMINATA

Joe Bastianich | 35 giorni in Honduras | RITIRATO

Valentina Vezzali | 42 giorni in Honduras | ELIMINATA

Greta Zuccarello | 45 giorni in Honduras | ELIMINATA

Dario Cassini | 14 giorni in Honduras | ELIMINATO

Linda Morselli | 17 giorni in Honduras | ELIMINATA

Khady Gueye | 52 giorni in Honduras | ELIMINATA

Karina Sapsai | 21 giorni in Honduras | ELIMINATA

Matilde Brandi | 56 giorni in Honduras | ELIMINATA

Edoardo Franco | 59 giorni in Honduras | ELIMINATO

Artur Dainese | 59 giorni in Honduras | ELIMINATO

Alvina Verecondi Scortecci | 59 giorni in Honduras | ELIMINATA

Edoardo Stoppa | 59 giorni in Honduras | ELIMINATO

Samuel Peron | 59 giorni in Honduras | ELIMINATO

Aras Senol | 59 giorni in Honduras | VINCITORE