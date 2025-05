I nati nel 2025: cosa perderanno per sempre?

Secondo un recente rapporto del WWF intitolato “Sos Amazzonia”, la foresta amazzonica potrebbe scomparire nei prossimi quindici anni, portando i bambini nati nel 2025 a non conoscere mai questa ricca biodiversità. Il documento avverte che, se un ulteriore 5% della foresta venisse distrutto, questo ecosistema si trasformerebbe in savana, compromettendo irreversibilmente la sua resilienza. Attualmente, il 17% dell’Amazzonia è già andato perso a causa delle pressioni umane dal 1970, e la Bolivia è identificata come l’area con i rischi maggiori, avendo perso il 34,7% della sua porzione di foresta dal 1990.

Il rapporto sottolinea l’importanza dell’Amazzonia, che ospita il 10% della biodiversità terrestre e regola le precipitazioni in Sudamerica, purtroppo avvicinandosi a un punto di non ritorno. La conseguente perdita della foresta influenzerebbe il cambiamento climatico e provocherebbe estinzioni di massa di specie viventi, incidendo anche su agricoltura, energia idroelettrica e salute umana.

Incendi boschivi, causati da siccità e altre attività umane, rappresentano una delle principali cause della perdita di biodiversità, con milioni di ettari distrutti ogni anno. Secondo scienziati, la situazione è particolarmente allarmante, poiché potrebbero estinguersi oltre un decimo delle specie animali e vegetali entro la fine del secolo.

La salvaguardia della biodiversità diventa quindi cruciale per scongiurare una catastrofe ecologica e garantire un futuro sostenibile per il pianeta.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it