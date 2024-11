I Musei Civici di Bologna da oggi sulla piattaforma Google Arts & Culture

Il Settore Musei Civici Bologna è ora presente su Google Arts & Culture, piattaforma che offre un accesso globale a tesori culturali, storie e conoscenza. Questa risorsa è gratuita e disponibile su web da laptop e dispositivi mobili iOS e Android. Google Arts & Culture collabora con oltre 2.000 organizzazioni in più di 80 paesi, fornendo oltre 200.000 immagini digitali ad alta risoluzione e milioni di reperti archiviati.

Da oggi, gli utenti possono esplorare le collezioni permanenti dei Musei Civici di Bologna tramite un’iconoteca digitale che presenta 127 opere suddivise in 5 temi narrativi: origine delle collezioni, donne nella storia, cura del corpo, cibo e industria della seta. Questi temi rivelano la storia sociale, artistica e culturale della città nel corso dei secoli e supportano il progetto di creazione di un sistema museale cittadino, promuovendo al contempo itinerari di turismo culturale.

I contenuti sono accessibili in italiano e inglese, permettendo agli utenti di scoprire e connettersi con il patrimonio culturale in modi innovativi. Massimo Bugani, assessore all’Innovazione Digitale di Bologna, evidenzia come questa iniziativa offra nuove opportunità per apprezzare l’arte, paragonandola all’esperienza cinematografica. Anche Eva Degl’Innocenti, direttrice del Settore Musei Civici, sottolinea l’importanza dell’accessibilità e della partecipazione, mirando a coinvolgere le giovani generazioni nel patrimonio culturale.

Tra le opere in evidenza vi sono ritratti di donne, balsamari in vetro, manufatti in seta, strumenti scientifici storici e oggetti di Giorgio Morandi, evidenziando la ricchezza delle collezioni. I cinque temi trattati offrono diverse prospettive sulla cultura bolognese, dalla storia dei Musei Civici alle donne che hanno lasciato un’impronta significativa, dalla bellezza e cura del corpo alla tradizione culinaria della città, fino alla storicità dell’industria della seta.

La piattaforma di Google Arts & Culture consente di instaurare un dialogo diretto tra le opere e gli utenti, aumentando l’accessibilità e l’interesse verso le collezioni. Attraverso questo progetto, i Musei Civici di Bologna si affermano come un polo museale di riferimento, promuovendo un legame più profondo tra il pubblico e il patrimonio culturale. Il Settore Musei Civici Bologna rappresenta un’importante iniziativa di valorizzazione della cultura, rendendola accessibile a tutti.