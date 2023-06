Come il gatto, anche il cane può essere irrequieto di notte, vediamo, quindi, i motivi e cosa fare per calmarlo e renderlo più tranquillo.

Siamo abituati a vedere o sentire dagli altri che sono i gatti gli animali che di notte non stanno mai fermi. D’altronde sono animali notturni ed è normale che sia così. Ma per quanto riguarda il cane come funziona?

Anche un cane può essere irrequieto di notte. Forse non lo sapevi, ma ci sono dei motivi che possono portarlo ad essere molto agitato e ci sono anche alcune cose da fare per calmarlo e tranquillizzarlo. Quindi, oggi scopriremo tutto questo con l’aiuto degli esperti.

Cercheremo di capire come funziona il ciclo sonno-veglia dei cani, perché di notte ci tengono svegli e come fare per farli dormire nelle stesse ore in cui dormiamo noi.

Il cane è irrequieto di notte: i motivi e che cosa fare

Anche il cane ha un ritmo circadiano diverso dal nostro. Significa, quindi, che hanno altri abitudini legati al rimanere svegli e il dormire.

Di solito, un cane giovane o adulto è più attivo all’alba e al tramonto. Tuttavia, le cose per loro cambiano quando vivono con le persone perché prendono le loro abitudini e le seguono come se fosse la normalità.

A volte può volerci del tempo per questo perché un cucciolo deve imparare cosa va bene per le persone e cosa no, quando sono attivi e quando vogliono dormire. Alcuni cani potrebbero avere qualche problema con il buio a causa del loro passato.

Ad ogni modo, può accadere che un cane sia molto agitato di notte. Questo succede per la maggior parte nei cani anziani, ma ci possono essere diversi problemi alla base di questo comportamento. Se un cane vi tiene svegli la notte ed è molto agitato, le possibilità possono essere diverse ma a tutto c’è una soluzione.

Solitudine

Accade soprattutto ai cani cuccioli che sono appena stati portati via alla mamma e agli altri fratelli. Può sentirsi solo e abbandonato, avere paura di stare al buio. Deve imparare a stare in questa condizione e capire che non c’è niente che può fargli del male. Meglio mettere nella sua cuccia uno straccio o qualcosa con l’odore della sua mamma. Anche portarlo a fare una passeggiata alla sera è una buona idea.

Ansia

Un cane può agitarsi per alcuni rumori che sente al di fuori o in casa ai quali non è abituato e che gli infondono un senso di preoccupazione, ansia e stress. Inoltre, può soffrire di ansia se sono stati fatti dei cambiamenti recenti come la presenza di un altro animale, la presenza di un bambino o un trasloco.

In questo caso, è importante capire la causa e poi ristabilire la sua normalità. Con un nuovo animale o un bambino, bisogna dargli più attenzioni, renderlo partecipe e abituarlo alla nuova presenza per fargliela accettare.

Problemi di salute

Se non riesci a capire come mai il cane all’improvviso è irrequieto di notte, cammina avanti e indietro per le stanze della casa, sale e scende le scale e si lamenta, allora potrebbe essere un malessere fisico.

In questo caso, se non c’è nulla di evidente, è opportuno recarsi dal veterinario, spiegare nei dettagli il comportamento del nostro amico a quattro zampe e fare tutti gli accertamenti del caso. L’esperto, individuata la causa, sarà in grado di risolvere il problema intervenendo nel modo giusto e dandovi tutti i dettagli.

Mancanza di esercizio

L’esercizio fisico per i cani è fondamentale. Questo non significa che dovete forzarli a fare qualcosa, bastano semplicemente delle passeggiate, due o tre volte al giorno, anche brevi, ma sono davvero molto importanti. Questo permette al cane di avere stimoli nuovi, di muoversi, di fare i suoi bisogni e di sfogare la sua energia.

Se non si muovono, i cani sviluppano problemi alle articolazioni, aumentano di peso e iniziano ad avere comportamenti anomali. Dunque, per evitare tutto questo è importante ritagliare del tempo per portarlo a passeggiare, magari farlo interagire con altri cani e fargli fare qualche gioco approfittando del fatto che adorano riportare le cose al proprio padrone.