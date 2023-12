i motivi e come comportarsi

Qualche volta il cane evita il contatto visivo con le persone, ma perché lo fa e come bisogna comportarsi in questi casi? Scopriamolo.

I comportamenti dei cani a volte sono difficili da interpretare, da capire oppure potrebbe accadere di fraintenderli, di non interpretarli nel modo giusto. Questo succede quando non si conosce bene il cane come animale nella sua completezza e quando si danno alcune cose per scontate.

Uno degli atteggiamenti comuni che fa nascere più domande è quando il cane evita il contatto visivo. Perché lo fa? Molti pensano che si senta in colpa oppure che sia timido. Ma è davvero così?

Il cane ha un modo diverso di comunicare rispetto alle persone ed è importante cercare di capire il suo mondo. Lo faremo qui di seguito con l’aiuto degli esperti.

Il cane evita il contatto visivo: perché?

Per noi esseri umani avere il contatto visivo è segno di educazione e di rispetto quando si parla o quando si condivide qualcosa. Per gli animali non funziona in questo modo.

Loro non hanno questo tipo di concetto dentro di loro. Se ci guardano fissi negli occhi è per un altro motivo e così è quando distolgono lo sguardo.

Innanzitutto, dobbiamo tenere presente il fatto che non tutti i cani si comportano allo stesso modo. Alcuni cani potrebbero non avere mai problemi a sostenere lo sguardo delle persone. Altri, invece, nella maggior parte dei casi, evitano il contatto diretto. Perché?

1. È assolutamente naturale per un cane

Nel mondo animale lo sguardo fisso è considerato una minaccia ed è un chiaro segnale di sfida. Quindi, togliere lo sguardo per un cane è assolutamente normale quando non ha intenzioni aggressive. Per lui è questo il concetto di educazione. Quindi, se distoglie lo sguardo, lo fa in modo sereno e amichevole.

2. Sta mandando un chiaro messaggio

Quando il tuo cane distoglie lo sguardo da una macchina fotografica o da una persona estranea vuole mandare un messaggio e dire: “Non sono una minaccia per te e tu non lo sei per me, quindi, è tutto a posto!”.

Quindi, è molto positivo che lo faccia. È il segnale che indica calma in lui e la sua volontà di mantenere un’atmosfera calma anche con le persone presenti.

3. Segnale di stress

Se i muscoli del muso sono rilassati, il gesto di distogliere lo sguardo è assolutamente positivo. Se, invece, ci sono dei muscoli e delle espressioni cariche di tensione, allora potrebbe anche essere un segnale negativo.

In alcuni casi, il cane distoglie lo sguardo quando si sente a disagio o ha paura. Per evitare conflitti gira la testa da un’altra parte e abbassa le orecchie.

4. Mancanza di socializzazione

Se un cucciolo viene educato a stare sempre con una o due persone e non viene abituato a stare con le persone che non conosce, potrebbe sviluppare delle insicurezze. Per questo potrebbe anche vedere tutto come una minaccia, esserne spaventato ma voler evitare interazioni.

Bisogna insegnare sempre al cane a non avere paura delle altre persone e degli altri animali e a non considerare tutto quello che non conosce come una minaccia. In questo modo non ci saranno mai problemi per lui.