I motivi del litigio tra Gianna Orrù e la figlia Valeria Marini

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù hanno sempre avuto un ottimo rapporto, ma da un’estate fa non si parlano più. Gianna, 87 anni, ha bloccato la figlia sul cellulare e rifiuta di risponderle. Valeria ha dichiarato di non comprendere il motivo di questo conflitto: “Non so perché sia arrabbiata con me. Se l’ho offesa, chiedo scusa, perché lei ha fatto molto per me”. Ha inoltre rivelato che questo silenzio le pesa molto, tanto da farla sentire giù di morale. Un episodio che ha colpito particolarmente Valeria è stato un’aggressione subita a dicembre, che non ha suscitato alcuna reazione da parte della madre, lasciandola devastata.

Il rifiuto di Gianna di interagire con Valeria potrebbe derivare dalle interviste rilasciate dalla figlia riguardanti una truffa che ha colpito la madre. Un uomo vicino a Gianna le ha sottratto 350.000 euro promettendo investimenti. Sebbene madre e figlia abbiano discusso della situazione in passato, pare che le dichiarazioni pubbliche di Valeria sulla vicenda abbiano irritato Gianna. Recentemente, in una puntata di Domenica In, Gianna ha esclamato: “Le cose private non vanno rese pubbliche”, sottolineando il suo disappunto.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, ci si interroga se sia tempo di riappacificazione. La situazione tra Valeria e Gianna resta tesa e il pubblico continua a seguire con interesse questa storia complessa.