I motivi del cambio di strategia

Lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte all’interno del Movimento 5 Stelle sembra trovarsi attualmente in una fase di stallo. Grillo ha deciso di ridurre l’offensiva legale contro Conte, cercando di mantenere un profilo più basso, pur continuando a lanciare qualche critica attraverso i social media. Questo cambiamento di strategia è dovuto a vari fattori, principalmente economici e giuridici. Infatti, le spese legali per l’avvocato Pieremilio Sammarco avrebbero portato Grillo a considerare un crowdfunding per coprire i costi. Inoltre, c’è il rischio concreto di perdere lo scudo legale fornito dal M5S e il contratto di consulenza annuale da 300mila euro.

Il confronto tra i due è iniziato a fine agosto e inizio settembre, quando Grillo ha deciso di portare la disputa sui binari legali. L’incontro tra Grillo e Sammarco è avvenuto in un luogo neutrale a Roma, dove Sammarco ha fornito un parere legale riguardo alla situazione. Ha delineato le possibili strade percorribili e le criticità da affrontare, evidenziando la grande difficoltà di bloccare il voto degli iscritti su questioni fondamentali come il nome e il simbolo del M5S.

Nonostante le riserve espresse da Sammarco, Grillo ha mostrato determinazione a continuare la battaglia. Tuttavia, la questione delle spese legali ha iniziato a far sorgere dei dubbi, portandolo a proporre un crowdfunding per coprire i costi dell’avvocato. Dopo un breve periodo di riflessione, Grillo ha poi richiesto a Sammarco di sospendere le azioni legali contro Conte. Alla luce di queste dinamiche, è emersa l’idea che la situazione possa risolversi al di fuori delle aule di tribunale.

Il messaggio di Conte, riguardo all’eventualità di annullare il contratto di consulenza e revocare lo scudo legale al primo atto giudiziario intrapreso contro di lui, ha ulteriormente raffreddato gli animi. Nonostante ciò, Grillo continua a criticare Conte online, creando uno spazio per le lamentele di iscritti e militanti. Le tensioni all’interno del M5S non sono destinate a placarsi facilmente e la battaglia tra i due protagonisti è lontana dall’essere conclusa.