Inglese, sudafricana, brasiliana, indiana. O meglio alpha, beta, gamma, delta, come l’Organizzazione mondiale della sanità ha voluto rinominare le varianti di Sars-CoV-2 per sganciarle dal luogo dove sono state sequenziate la prima volta ed evitare così associazioni geografica che potrebbero essere fuorvianti. Comunque le si voglia chiamare è evidente che le varianti, la delta in testa, sono la preoccupazione principale di chi deve affrontare la diffusione del virus. Di fronte al loro dilagare ci si interroga sull’efficacia degli strumenti che abbiamo a disposizione: lo scudo dei vaccini sembra sopportare l’ondata delle varianti, ma cosa sappiamo degli anticorpi monoclonali? Il primo studio real life che ha messo a confronto questi farmaci nella cura dell’infezione da Covid causato da varianti è stato condotto a Pisa e presentato al congresso ECCMID poche settimane fa. “I risultati che abbiamo ottenuto dimostrano che purtroppo le varianti modificano il target di azione degli anticorpi monoclonali e potenzialmente ne possono diminuire l’efficacia. Ma questa diminuzione non è uguale per tutte le molecole”, spiega Marco Falcone, associato in Malattie infettive all’Università di Pisa, infettivologo presso l’U.O. di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana diretta da Francesco Menichetti e autore dello studio.

In Italia sono stati autorizzati tre anticorpi monoclonali – le combinazioni bamlanivamb/etesevimab e casirivimab/imdevimab e sotrovimab – e a Pisa è nato da subito un ambulatorio specializzato per gestire questa che, a oggi, è l’unica terapia domiciliare che ha provato di essere efficace. “In realtà il paziente deve essere portato in ospedale per l’infusione e per la successiva osservazione ma poi può tornare a casa”, spiega Falcone. “Una gestione tutto sommato agevole che permette di intervenire in pazienti fragili per evitare che la malattia si sviluppi in forma grave”. I ricercatori pisani hanno quindi cominciato a somministrare dapprima le due combinazioni approvate ai pazienti mano mano che questi si presentavano intercettando prima la variante beta, che ha avuto un focolaio in Umbria e poi piano piano si è diffusa anche in Toscana, e poi le altre. “Nel nostro laboratorio abbiamo sempre sequenziato tutti i virus isolati e quindi abbiamo potuto vedere in tempo reale quale farmaco funzionasse meglio su quale variante”, dice Falcone. Lo studio presentato al congresso internazionale, che presto verrà pubblicato su “Infectious Diseases and Therapy”, racconta proprio questo e fa emergere come sulle varianti beta e gamma bamlanivamb/etesevimab perda di efficacia la quale invece viene mantenuta da casirivimab/imdevimab.

D’altronde anche l’Aifa richiama l’attenzione sul fatto che gli anticorpi monoclonali anti-Sars-CoV-2 attualmente disponibili, pur presentando indicazioni d’uso sovrapponibili, si differenziano tra di loro, sulla base di recenti evidenze di letteratura, per capacità di neutralizzare le diverse varianti circolanti. “Tutti gli anticorpi anti-Sars-CoV-2 disponibili in Italia mantengono una adeguata attività antivirale nei confronti della varianti alfa, mentre l’efficacia clinica e l’attività neutralizzante della combinazione bamlanivamb/etesevimab, differentemente dagli altri anticorpi monoclonali disponibili, appare ridotta in caso di infezione da varianti beta e gamma. Pertanto, nelle aree geografiche in cui è presente una circolazione delle varianti beta e gamma, si suggerisce di utilizzare gli anticorpi monoclonali efficaci contro tutte le varianti oppure far precedere l’inizio della terapia dalla genotipizzazione/sequenziamento”, si legge nella nota del 5 agosto. “Non sempre però è possibile fare il sequenziamento prima di iniziare la terapia, anche per una questione di tempo. Quindi la decisione su quale farmaco usare va presa sulla base dell’epidemiologia e delle conoscenze scientifiche che abbiamo accumulato”, conclude Falcone. E a proposito di nuove evidenze, sulla base dei risultati dello studio Recovery, che ha dimostrato l’efficacia in termini di diminuzione della mortalità del trattamento con casirivimab e imdevimab nei pazienti adulti ospedalizzati, anche in ossigenoterapia convenzionale e con sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti-Spike di SARS-CoV-2, l’Aifa ha deciso di estendere il possibile utilizzo della combinazione in questa sottopopolazione.