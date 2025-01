I modi più strani in cui dormono gli animali: c’è da ridere

Chiunque possieda un animale domestico sa quanto sia divertente osservarli dormire in posizioni bizzarre. Tuttavia, questo comportamento non è esclusivo degli animali domestici, poiché anche gli animali selvatici adottano modalità di riposo sorprendenti. Il sonno è fondamentale per la sopravvivenza e rappresenta una strategia di adattamento, in quanto molti animali lo usano per proteggersi dai predatori o per affrontare condizioni ambientali difficili. Ogni specie ha sviluppato comportamenti unici legati al sonno. Ad esempio, le giraffe dormono in piedi per brevi periodi e solo in situazioni di sicurezza si accovacciano, raggomitolando il collo. Al contrario, i delfini riescono a dormire spegnendo metà del cervello, mantenendo l’altra metà vigile per respirare e monitorare l’ambiente.

Gli squali, invece, entrano in uno stato di “riposo attivo”, continuando a nuotare per garantire il passaggio dell’acqua attraverso le branchie. Esiste una suddivisione degli animali in notturni, diurni e crepuscolari, in base ai loro cicli di attività. I notturni, come gufi e pipistrelli, sono attivi di notte, mentre i diurni, come elefanti e gorilla, lo sono di giorno. I crepuscolari, come cincillà e gerbilli, sono attivi all’alba e al tramonto.

Alcuni animali hanno strategie estreme: i trichechi possono restare svegli fino a 80 ore per cercare cibo, dormendo poi per quasi 20 ore. Anche molti uccelli migratori, simili agli squali, volano alternando micro-sonni tra i due emisferi cerebrali. Queste straordinarie abitudini di sonno degli animali dimostrano un’affascinante diversità nel regno animale.