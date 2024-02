i modelli OLED costeranno molto meno del previsto

Nel 2024, Apple ridisegnerà gli iPad Pro spostando la loro selfie-camera sul lato lungo. Inoltre, pare proprio che i nuovi iPad Pro avranno uno schermo OLED, dopo anni di sviluppo da parte di Apple. Ma quanto costerà il display di nuova generazione dei tablet di Cupertino? Meno del previsto, secondo un report.

Il portale taiwanese DigiTimes, infatti, spiega che gli schermi OLED degli iPad Pro costeranno 160 Dollari al colosso di Cupertino, molto meno di quanto originariamente previsto dagli esperti di settore, secondo cui i prezzi dei display next-gen sarebbero persino doppi rispetto a quelli riportati da DigiTimes.

Ciò dovrebbe tenere bassi i prezzi degli iPad Pro OLED: alcune indiscrezioni degli scorsi mesi parlavano di prezzi esorbitanti per i nuovi iPad Pro, a partire da 1.500 Dollari per le versioni da 11″ e da 1.800 Dollari per quelle da 13″, sul mercato americano. Al momento, gli iPad Pro da 11″ hanno un prezzo che parte da 799 Dollari negli USA, mentre quelli da 12,9″ si aggirano intorno ai 1.099 Dollari. Secondo alcuni report particolarmente pessimisti, il modello da 13″ di iPad Pro OLED costerà 2.000 Dollari nella sua versione di partenza.

Se la notizia di DigiTimes fosse conferma, sarebbe lecito aspettarsi che gli iPad Pro da 11″ costino attorno ai 1.000 Dollari nelle configurazioni di base, mentre gli iPad Pro da 13″ potrebbero partire da 1.200-1.300 Dollari. Si tratta pur sempre di un netto rincaro rispetto ai modelli current-gen, ma almeno non ci troviamo di fronte ad un raddoppio del prezzo.

Ciononostante, i vantaggi garantiti dagli schermi OLED potrebbero spingere molti utenti, specie nel settore business e tra i creativi, a fare il “salto” verso i nuovi tablet della Mela Morsicata: i pannelli OLED, infatti, sono più longevi ed efficienti di quelli LCD, ma garantiscono anche una luminosità maggiore e una migliore resa dei colori a confronto con questi ultimi.