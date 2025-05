I miti errati sull’asma nei bambini

In questo articolo si discute dell’asma nei bambini, sfatando alcuni falsi miti comuni. In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, la Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) ha chiarito dieci idee sbagliate. L’asma, malattia cronica diffusa tra i bambini, richiede una corretta gestione per non compromettere la qualità della vita.

Uno dei miti più diffusi è che i bambini asmatici non possano praticare sport. Al contrario, l’attività fisica è non solo permessa, ma raccomandata, purché seguita dalle giuste precauzioni. Attraverso lo sport, i bambini possono migliorare la capacità respiratoria e il benessere psicologico.

Un’altra convinzione falsa è che l’asma sia solo una fase dell’infanzia. Anche se i sintomi possono attenuarsi con la crescita, l’asma è una malattia cronica e la terapia deve essere seguita nel tempo. Interrompere il trattamento, anche durante le vacanze, può portare a crisi asmatiche gravi.

Si pensa anche erroneamente che l’asma sia sempre associata ad allergie. In realtà, l’asma può presentarsi anche senza allergie. È fondamentale riconoscere le cause specifiche dell’asma per un trattamento mirato.

Per combattere la disinformazione, la SIMRI ha avviato una campagna nazionale a maggio, offrendo spirometrie gratuite e incontri informativi in 56 centri specializzati. Gli esperti sottolineano che, con le giuste cure e informazioni, i bambini asmatici possono vivere una vita normale, senza limitazioni nel gioco e nello sport. L’asma, se ben controllata, non deve essere un ostacolo alla crescita e alla serenità.