I misteriosi segni di bivalvi fossili in Marocco

Un team di scienziati dell’università di Harvard ha scoperto un interessante enigma paleontologico. Esaminando resti fossili di bivalvi trovati in Marocco, risalenti a 480 milioni di anni fa, hanno notato che le loro conchiglie presentavano segni distintivi: piccoli marchi a forma di punto di domanda.

Attraverso scansioni 3D ad alta risoluzione e il confronto con bivalvi moderni, hanno identificato questi segni come tracce di vermi policheti parassiti, analoghi a quelli che infestano oggi ostriche e altri bivalvi. La scoperta è stata pubblicata su iScience.

Inizialmente, i ricercatori avevano interpretato i marchi come graffi casuali, ma poiché i punti di domanda erano onnipresenti, con ogni fossile che mostrava sette o otto marchi, hanno deciso di approfondire. Le scansioni 3D hanno rivelato segni simili anche all’interno degli animali. La svolta è avvenuta quando uno studio recente ha mostrato bivalvi moderni con identici marchi, confermando che questi erano causati da vermi policheti dell’ordine Spionida. Questi parassiti non danneggiano direttamente la carne del bivalve, ma erodono la sua conchiglia, con un impatto potenzialmente letale.

Gli autori non escludono altre cause per i segni, suggerendo che potrebbero derivare da animali sconosciuti. Tuttavia, la spiegazione più plausibile è che i bivalvi fossili abbiano subito lo stesso destino di quelli moderni.

Ciò implica che gli spionidi abbiano sviluppato questo comportamento parassita 500 milioni di anni fa e lo portino avanti inalterato fino ad oggi. La strategia di parassitismo si è dimostrata incredibilmente efficace, permettendo a questi vermi di sopravvivere attraverso le varie estinzioni di massa che hanno colpito il pianeta.