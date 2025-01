I misteri del racconto di Lotti

Il nipote di Mario Vanni, condannato all’ergastolo come parte del caso del Mostro di Firenze, ha richiesto la revisione del processo. Gli avvocati sostengono che Giancarlo Lotti abbia fornito dichiarazioni false. Nuove prove, inclusi studi scientifici, mirano a dimostrare l’innocenza di Vanni e suggeriscono l’esistenza di un unico serial killer non identificato.

Il 24 gennaio sono stati presentati nuovi documenti riguardanti il caso, e gli avvocati di Vanni, Walter Biscotti e Antonio Mazzeo, affermano che il nonno di Paolo Vanni fosse innocente. I materiali presentati cercano di screditare la testimonianza di Lotti, che si era assunto la responsabilità dei delitti insieme a Vanni e Pietro Pacciani. I nuovi elementi di prova contestano la tempistica di alcuni omicidi, indicando che Vanni non fosse presente nei luoghi dei crimini nel periodo indicato.

Studi entomologici recenti hanno rivelato che la decomposizione dei corpi non corrispondeva alle precedenti stime, un fatto che potrebbe riaffermare l’innocenza di Vanni. Inoltre, nel caso di un duplice omicidio a Vicchio, i nuovi dati suggeriscono che i tre uomini non erano sul luogo del delitto.

Non ci sono piste alternative evidenziate, e la revisione potrebbe confermare che Lotti, al momento della sua confessione, avesse mentito. Gli avvocati della famiglia Vanni continuano a sostenere che il vero colpevole debba essere cercato tra i nomi presenti nel processo originale, suggerendo l’idea che i delitti potessero essere opera di una persona non mai sospettata, la cui identificazione potrebbe essere stata ostacolata da depistaggi. Resta in attesa l’udienza che deciderà sulla riapertura del caso.