I mirtilli non hanno nulla di blu all’interno, allora come fanno ad esserlo?

Preparatevi a rimanere sorpresi: i mirtilli, quei frutti che nel loro nome portano la promessa di un colore blu, in realtà non contengono alcun pigmento blu. Questa rivelazione potrebbe quasi sembrare un tradimento per chi ha sempre creduto nella veridicità dei colori della natura.

La verità, come svelato da un team di ricerca dell’Università di Bristol, è che il blu dei mirtilli è un vero e proprio inganno ottico. Gli antociani, i pigmenti presenti in abbondanza in queste bacche, tendono a riflettere tonalità di rosso scuro piuttosto che blu. La chiave di questa illusione cromatica risiede in uno strato sottilissimo di cera che ricopre il frutto (sapete che in futuro l’IA migliorerà la nostra frutta?).

Questo strato, spesso solo due micron, è composto da strutture microscopiche che disperdono la luce blu e ultravioletta, dando ai mirtilli la loro caratteristica tonalità. Non è quindi il succo del frutto a essere blu, ma è la luce che, interagendo con queste strutture cristalline disposte casualmente nella cera, crea l’illusione di un colore che in realtà non esiste nella pigmentazione del frutto.

La scoperta non solo sfata un mito di lunga data ma apre anche nuove prospettive per la creazione di materiali artificiali che imitano questa sorprendente caratteristica naturale. Quanto oggi è stato affermato sulla rivista Science Advances e ci ricorda che la natura non smette mai di stupirci, rivelando meccanismi di colorazione finora sconosciuti proprio in frutti così comuni e amati.

