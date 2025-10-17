I Miracoli dei Mets: la Storia della Vittoria a New York

Oggi ricordiamo una pietra miliare nella storia del baseball: la vittoria della squadra dei New York Mets, conosciuti come ‘The Miracle Mets’, nella World Series. Questo trionfo incredibile è avvenuto in appena cinque partite contro la squadra dei Baltimore Orioles, molto più quotata. Nei sette anni precedenti, i Mets non erano mai andati oltre il nono posto e avevano subito continuamente una lunga serie di sconfitte. Tuttavia, a partire da maggio, hanno raggiunto un record straordinario di 82 vittorie e 39 sconfitte, con 38 vittorie nelle ultime 49 partite, chiudendo la stagione con otto partite di vantaggio sui Chicago Cubs.

Il loro successo è stato in gran parte grazie a un eccezionale staff di lanciatori, che ha guidato la Major League Baseball con 28 shutout. Solo un’altra squadra negli ultimi cento anni ha superato questo numero. A capo della rotazione lanciatori c’era Tom Seaver, che ha vinto 25 partite e ottenuto il premio Cy Young, insieme al giovane Nolan Ryan. Nonostante fossero tra le squadre con il peggior attacco della lega, il loro trionfo è stato davvero miracoloso.

In altre notizie positive legate a questa data, è interessante notare che è stata aperta la prima clinica di controllo delle nascite negli Stati Uniti, dando autonomia alle donne, oltre alla nascita di Oscar Wilde, noto drammaturgo e scrittore. La giornata è stata testimone anche della nascita del Disney Brothers Cartoon Studio, che in seguito sarebbe diventato il celebre Walt Disney Studio, contribuendo all’industria dell’animazione. Questi eventi stanno a dimostrare come la creatività e la perseveranza possano cambiare il destino di molte vite.