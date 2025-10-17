16.2 C
Roma
venerdì – 17 Ottobre 2025
Positive

I Miracoli dei Mets: la Storia della Vittoria a New York

Da stranotizie
I Miracoli dei Mets: la Storia della Vittoria a New York

Oggi ricordiamo una pietra miliare nella storia del baseball: la vittoria della squadra dei New York Mets, conosciuti come ‘The Miracle Mets’, nella World Series. Questo trionfo incredibile è avvenuto in appena cinque partite contro la squadra dei Baltimore Orioles, molto più quotata. Nei sette anni precedenti, i Mets non erano mai andati oltre il nono posto e avevano subito continuamente una lunga serie di sconfitte. Tuttavia, a partire da maggio, hanno raggiunto un record straordinario di 82 vittorie e 39 sconfitte, con 38 vittorie nelle ultime 49 partite, chiudendo la stagione con otto partite di vantaggio sui Chicago Cubs.

Il loro successo è stato in gran parte grazie a un eccezionale staff di lanciatori, che ha guidato la Major League Baseball con 28 shutout. Solo un’altra squadra negli ultimi cento anni ha superato questo numero. A capo della rotazione lanciatori c’era Tom Seaver, che ha vinto 25 partite e ottenuto il premio Cy Young, insieme al giovane Nolan Ryan. Nonostante fossero tra le squadre con il peggior attacco della lega, il loro trionfo è stato davvero miracoloso.

In altre notizie positive legate a questa data, è interessante notare che è stata aperta la prima clinica di controllo delle nascite negli Stati Uniti, dando autonomia alle donne, oltre alla nascita di Oscar Wilde, noto drammaturgo e scrittore. La giornata è stata testimone anche della nascita del Disney Brothers Cartoon Studio, che in seguito sarebbe diventato il celebre Walt Disney Studio, contribuendo all’industria dell’animazione. Questi eventi stanno a dimostrare come la creatività e la perseveranza possano cambiare il destino di molte vite.

Articolo precedente
Proteste in Francia: il malcontento sociale si intensifica
Articolo successivo
Elettricista Industriale a Milano: Crescita Professionale Garantita
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.