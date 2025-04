I MINISTRI ritornano con “Buuum”, il loro nuovo singolo

Dopo tre anni di silenzio, I Ministri tornano sulla scena musicale con il nuovo singolo “Buuum”, in uscita il 9 maggio. Questa canzone segna l’inizio di un nuovo capitolo per il trio milanese, famoso per la sua energia e durata nel panorama rock italiano. “Buuum” esplora il tema dell’insoddisfazione che spesso ci pervade, toccando l’idea di un’esplosione interiore che continuamente rimandiamo mentre cerchiamo di identificare i veri nemici attorno a noi. I mali, sia lontani che vicini, occupano i nostri pensieri, e canalizzare queste emozioni nella musica diventa un mezzo per evitare l’esplosione.

Attivi da quasi vent’anni e con una discografia che include sette album e tre EP, I Ministri si caratterizzano per un suono pulsante, viscerale e incisivo. “Buuum” affronta la rabbia trattenuta e la difficoltà di riconoscere i veri nemici in un contesto caotico. Il brano, pieno di forza e determinazione, non teme di schierarsi e la sua deflagrazione è vista come una catarsi: rappresenta un modo per liberarsi piuttosto che distruggere. La band, apprezzata per le loro performance dal vivo, riporta in primo piano il loro stile inconfondibile, offrendo ai fan un pezzo che comunica una spinta verso la liberazione personale. Con “Buuum”, I Ministri invitano ad affrontare l’insoddisfazione e a trasformarla in un momento di liberazione.