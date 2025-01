I migliori vicoli vista mare d’Europa si trovano qui: il borgo di granito è la meta ideale per chi ama i paesaggi sereni.

Situato nel nord della Francia, il villaggio di Barfleur, nella penisola del Cotentin, è un luogo incantevole conosciuto per il suo fascino artistico e le sue caratteristiche case in granito. Questo affascinante villaggio costiero offre un legame profondo con la storia e una bellezza naturale ineguagliabile. La penisola del Cotentin si distingue per la varietà dei suoi paesaggi e la sua natura rigogliosa, che incanta i visitatori con panorami mozzafiato.

Barfleur è stato a lungo un punto d’attrazione per artisti e scrittori. Figures come Paul Signac, Antoine Guillemet, Victor Hugo e Alexis de Tocqueville sono stati ispirati dalla sua autenticità e dalle sue bellezze paesaggistiche. Il villaggio ha una storia ricca e significativa legata al suo porto, che risale al Medioevo. Qui è transitato un numero considerevole di importanti personaggi storici, tra cui i guerrieri vichinghi e i duchi di Normandia, il cui porto d’imbarco ufficiale era situato a Barfleur. Anche re come Riccardo Cuor di Leone e Giovanni Senza Terra hanno avuto legami con questa località.

Visitare Barfleur significa esplorare le sue strade acciottolate e godere di scorci panoramici sul mare. Il villaggio è famoso per le sue case in granito e il suo porto, testimoni della sua storia. Assolutamente da vedere è la Chiesa di Saint-Nicolas, nota per la sua architettura distintiva e la torre quadrata. Non lontano si trova il Faro di Gatteville, uno dei fari più alti di Francia, che offre una vista spettacolare sulla costa.

Gli amanti della gastronomia possono gustare le celebri cozze selvagge di Barfleur nei ristoranti locali e, per chi desidera un’esperienza enogastronomica più ampia, il sidro di mela è un must da provare, con la possibilità di visitare la cantina Calvados Experience.

Barfleur è facilmente raggiungibile. La città più vicina è Cherbourg, a soli trenta minuti in auto, mentre Caen dista circa un’ora e trenta. I collegamenti in treno e autobus rendono accessibile il villaggio anche partendo da Parigi, offrendo un viaggio comodo verso questa perla della Normandia.