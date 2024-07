I migliori Skybar di Budapest per una vista impareggiabile sulla città

Budapest continua a essere una delledestinazioni turistiche più ambite d’Europa anche per la stagione estiva, grazie ad una programmazione ricca di eventi e festival e alle sue location esclusive. Per coloro che desiderano ammirare la bellezza della città dall’alto, gli unici skybar di Budapest offrono un’esperienza indimenticabile, combinando panorami mozzafiato con ambienti eleganti e raffinati. I migliori tetti della capitale ungherese non sono solo luoghi dove gustare cocktail eccezionali, ma autenticipunti panoramici che offrono una vista spettacolare sulla città. Qui, lo scenario si apre su una vera e propria cartolina dove le luci scintillanti del Parlamento, del Castello di Buda e dei ponti storici si riflettono sul Danubio.

Questi locali a cielo aperto rappresentano il meglio che la Perla del Danubio ha da offrire per una serata estiva all’insegna della condivisione tra amici, regalando la possibilità a turisti e cittadini di vivere la città in una nuova prospettiva, attraverso musica e proposte gastronomiche di alto livello.

Ecco una selezione dei più rinomati skybar da non perdere durante una vacanza a Budapest.

Liz & Chain Rooftop Bar

In cima al Budapest Marriott Hotel, il Liz & Chain Rooftop Bar, recentemente rinnovato, invita i suoi ospiti a vivere un’esperienza sul tetto senza precedenti, offrendo viste panoramiche sullo skyline di Budapest dal lunedì alla domenica. Situata al 9° piano, l’ampia terrazza si trasforma in un sofisticato sky bar dove gli ospiti possono rilassarsi in un ambiente rilassato, assaporando cocktail eccezionali e una cucina deliziosa realizzata con le proposte di cibo e bevande sostenibili.

High Note Skybar

Situato sul tetto dell’Aria Hotel Budapest, l’High Note SkyBar è un’icona nel panorama dei bar sui tetti della città. Il locale, con l’arredamento elegante e il servizio impeccabile, è un rooftop garden a tutti gli effetti, dal paesaggio lussureggiante, che nel 2018 è stato nominato da Condé Nast Traveller uno dei 10 migliori Rooftop Bar del mondo. Lo skybar offre cocktail raffinati, un’entusiasmante selezione di piatti da bar e un’ampia lista di vini, il tutto con una vista mozzafiato su Budapest e un biglietto in prima fila per la Basilica di Santo Stefano.

St. Andrea Wine & Skybar

Per gli amanti del vino, lo St. Andrea Wine & Skybar è una tappa obbligata. Situato sulla Deák Ferenc Square, questo skybar offre una vista eccezionale sul centro di Budapest. Il menu presenta una selezione di vini pregiati della regione vinicola ungherese, accompagnati da piatti gourmet che esaltano i sapori locali. L’atmosfera sofisticata e accogliente lo rende ideale per incontri romantici e serate speciali.

Leo

Situato nell’Hotel Clark, il Leo Budapest è noto per la sua vista spettacolare sul Castello di Buda e sul Ponte delle Catene. Questo skybar elegante e moderno offre un’ampia gamma di cocktail artigianali e internazionali combinati con piatti fusion, creando un’esperienza culinaria e visiva senza pari. Il locale è arredato come una giungla accogliente sopra la città, dove rifugiarsi dalla routine della vita quotidiana. La sua atmosfera chic e il servizio di alta qualità lo rendono una scelta popolare tra i residenti e i turisti.

White Raven Skybar & Lounge

In cima all’Hilton Budapest, vicino alla Chiesa di Mattia, si trova il White Raven Skybar & Lounge, uno dei più recenti e raffinati skybar di Budapest. Con una vista spettacolare sul Danubio e sul centro storico della città, questo skybar si distingue per il suo design contemporaneo e l’atmosfera sofisticata. La selezione di cocktail innovativi e la cucina gourmet, fanno del White Raven Skybar & Lounge una meta fondamentale per chi desidera vivere una serata romantica o un evento esclusivo.

Per maggiori informazioni: visithungary.com/it