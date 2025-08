I migliori ristoranti da non perdere a Skiathos

Skiathos, incantevole isola dell’arcipelago delle Sporadi Settentrionali, è non solo famosa per le sue spiagge da sogno ma anche per la sua ricca tradizione gastronomica. Scoprire dove e cosa mangiare a Skiathos può rivelarsi un’avventura deliziosa, dato il vasto repertorio di piatti tipici disponibili.

Per cominciare la giornata, il forno “Ο φουρνος του παππου” è il luogo ideale, dove è possibile gustare torte salate tradizionali come la spanakopita e dolci caldi. A pranzo, lo street food regna sovrano: non si può perdere il gyros dal “Grill House Koziakas” o “No Name Gyros”, chioschi famosi per le loro pite farcite generosamente.

Quando si avvicina il tramonto, il “Parissis Winery” offre l’opportunità di degustare vini locali ammirando una vista mozzafiato. Oppure, per un momento speciale, il “Tsougrias Sunset Beach Bar” promette relax su un’isola disabitata, dove gustare un cocktail.

Per la cena, Skiathos offre taverne che celebrano i sapori del mare e della tradizione greca. Da “Kabourelias Ouzeri Tavern”, è possibile assaporare il pescato del giorno e il polpo alla griglia, mentre “Akrogiali Tavern” è perfetta per una serata romantica, con vista sul mare e la famosa strifti. “Asprolithos Taverna” è conosciuta per la sua moussaka, mentre “Bakaliko” propone piatti a cottura lenta.

Infine, per un’esperienza gourmet, “Marmita” si distingue per l’interpretazione moderna della cucina tradizionale greca. Skiathos è, dunque, una meta imperdibile per gli amanti della buona tavola.