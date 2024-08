i migliori piatti per purificare l’organismo

Una dieta detox è quello che ci vuole per rimettersi in forma: ecco le migliori ricette detox, facili e veloci.

Oggi parliamo di ricette detox, e prepareremo dieci fantastici piatti disintossicanti, indicati per chi vuole depurare il proprio organismo e ritrovare una condizione di benessere fisico.

Forse vi starete chiedendo che cosa vuol dire detox. Questo calco inglese, molto di moda anche in Italia, significa letteralmente disintossicare e indica un’azione che va a liberare il corpo dalle sostanze che hanno un effetto tossico (chiaramente, in questo caso, applicato all’ambito del cibo). In altre parole, esistono dei cibi e degli alimenti ricchi di tossine, come ad esempio alcol, junk food, fritti, dolci e tanti altri ancora; e poi ne esistono altri che aiutano proprio a liberarci dalle tossine accumulate.

Quali sono i cibi detox? Sono davvero moltissimi: il limone, lo zenzero, tante verdure, fra cui ad esempio cipolle, carciofi, cicoria… anche la stessa acqua! Dunque, che sia una dieta detox invernale, magari dopo le feste, oppure sentiate l’esigenza di depurarvi per l’estate, con questi dieci piatti riuscirete a farlo, e senza rinunciare al gusto: ecco le nostre ricette disintossicanti!

Zuppa di cipolle Zuppa di ceci Vellutata di zucca Cicoria ripassata Insalata di finocchi Carciofi ripieni veg Sogliola all’arancia Frullato detox Tisana detox allo zenzero Acqua Detox

Zuppa di cipolle

Partiamo dalle cipolle, un alimento povero e anche molto diffuso in cucina. Se non lo sapeste, questa verdura è ricca di sali minerali, vitamine, flavonoidi, che depurano e favoriscono la diuresi. Inoltre le cipolle aiutano a prevenire e a curare i sintomi da raffreddamento, un vero e proprio toccasana!

Potete preparare una fantastica zuppa di cipolle alla francese, e se volete un effetto ancora più leggero, potete anche togliere il formaggio dalla ricetta: in questo modo l’effetto detox sarà totale!

Ingredienti per la zuppa di cipolle

500 g di cipolle bianche

1/2 bicchiere di vino bianco

2 cucchiai di farina

brodo di carne q.b.

4 fette di pane

80 g di formaggio groviera

sale q.b.

pepe q.b.

1 noce di burro

olio extravergine di oliva q.b.

erba cipollina q.b.

Zuppa di ceci

I ceci sono un alimento ricchissimo di proprietà: contengono molti acidi grassi, proteine, vitamine e sali minerali, e pensate un po’, sono anche una fonte di felicità, visto che aiutano la produzione di serotonina.

Inoltre, e qui viene il bello, i ceci aiutano a depurare l’organismo, poiché stimolano l’attività sia dell’apparato nervoso che di quello digerente. Anche qui vi proponiamo una zuppa calda, un modo sano per cucinarli che piacerà a tutti.

Ingredienti per la ricetta della zuppa di ceci

350 g di ceci secchi

1 carota

1 sedano

1 cipolla

olio extravergine di oliva q.b.

rosmarino q.b.

alloro q.b.

sale e pepe q.b.

brodo vegetale q.b.

pomodori o concentrato di pomodoro q.b.

Vellutata di zucca

Non potevamo non citare la zucca, verdura dall’alto contenuto di fibre, e che dunque agisce come da spazzino nel nostro intestino, rimuovendo tossine e sostanze di scarto. Senza dimenticare il suo apporto di vitamine e antiossidanti.

Si tratta di un alimento versatile in cucina, ma visto che è diffusa soprattutto nelle stagioni più fredde, una vellutata è sicuramente quello che ci vuole.

Ingredienti per la vellutata di zucca

600 g di zucca

1 scalogno

brodo vegetale q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

60 g di burro

60 g di farina

noce moscata q.b.

cannella q.b.

zenzero in polvere q.b.

Cicoria ripassata

La cicoria è un toccasana per il nostro organisimo. Questo alimento contiene al suo interno l’acido cicorico, che altro non è se non il responsabile di quel gusto amarognolo che sentiamo in bocca quando la mangiamo.

Questo, però, è anche l’elemento che combatte ritenzione idrica e cellulite, che depura il corpo e lo disintossica. Vi proponiamo un contorno molto semplice, la cicoria ripassata, e fra gli ingredienti ecco anche il cedro, un agrume ricco di flavonoidi, e che dunque rientra a pieno nell’argomento disintossicazione.

Per un pranzo detox veloce, questo piatto è ciò che fa al caso vostro.

Ingredienti per la ricetta della cicoria in padella

1 kg di cicoria

1 spicchio di aglio

1 peperoncino piccante

olio extravergine di oliva q.b.

Insalata di finocchi

I finocchi contengono acqua in quantità e minerali, e sono ottimi per depurare il nostro corpo, soprattutto se mangiati crudi. Abbiamo pensato di abbinarli ad altri alimenti ricchi di proprietà benefiche: mele, noci e sedano. Il tutto per un risultato fresco e delizioso!

Provate la nostra insalata di mele e finocchi.

Ingredienti per l’insalata

1 finocchio

2 mele

2 coste di sedano

olio extravergine di oliva q.b.

sale e pepe q.b.

gherigli di noci q.b.

Carciofi ripieni veg

I carciofi hanno pochissime calorie e moltissime fibre, fanno bene all’intestino e sono un alimento che depura l’organismo. Inolte aiutano a sgonfiare la pancia, e dunque sono un toccasana anche per la linea.

Potete utilizzarli in tantissimi modi per preparare ricette light ma gustose: noi vi proponiamo dei carciofi ripieni veg, farciti con alimenti naturali e leggeri: da provare!

Ingredienti per la ricetta dei carciofi ripieni

6 carciofi medi

3 cipolle rosse

1 mazzetto di prezzemolo

olio extra vergine di oliva q.b.

1/2 bicchiere di vino bianco

sale q.b.

pepe q.b.

pinoli q.b.

Sogliola all’arancia

La sogliola è un pesce molto magro, perfetto per una dieta dimagrante o disintossicante. Inoltre contiene molte vitamine e diversi sali minerali, fra cui potassio e fosforo: insomma, in una dieta per depurarsi dopo le feste non può di certo mancare!

Come possiamo mangiarlo per renderlo appetitoso? Abbiamo pensato di proporvi una fantastica sogliola all’arancia, fresca e gustosa, ma anche leggera. Utilizzando questo agrume, inoltre, possiamo beneficiare anche delle sue proprietà: si tratta di un frutto ricco di vitamine, bioflavonoidi, terpeni e pochissime calorie.

Provate questo piatto, è perfetto per una cena detox!

Ingredienti per la sogliola all’arancia

500 g di filetti di sogliola

1 spicchio di aglio

1 arancia

4 cucchiai di vino bianco

2 carote

3 cucchiai di olio di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Frullato detox

Anche un frullato può essere un ottimo modo di depurarsi con gusto. Dovete scegliere un frutto che sia il protagonista oppure più elementi che andranno a comporre la vostra bevanda, come zenzero, carota, limone, melograna o altro.

Abbiamo scelto proprio il melograno, un frutto ricco di vitamine, sali minerali, con pochissime calorie e in grado di rafforzare il sistema immunitario.

E se volete un frullato al melograno ancora più naturale, usate una bevanda vegetale al posto del latte!

Ingredienti per il frullato detox

1 melagrana

1 bicchiere di latte

dolcificante a piacere

Tisana detox allo zenzero

Non sono un mistero, oramai, le proprietà dello zenzero: questa radice miracolosa ha proprietà digestive e aiuta le funzioni dell’intestino, sgonfia la pancia, placa fame e nausea ed è anche un ottimo rimedio a sintomi influenzali e da raffreddamento.

Potete utilizzarlo in tanti piatti come tocco aromatico, oppure farlo diventare protagonista in questa tisana allo zenzero e limone. Provatela!

Ingredienti per la tisana allo zenzero

40 g di radice di zenzero fresco o 3 cucchiaini colmi di zenzero in polvere

600 g di acqua

limone q.b. (facoltativo)

Acqua Detox

Avete mai sentito parlare dell‘acqua detox? È una bevanda che si può preparare con frutta, verdura o erbe aromatiche e l’unica cosa che bisogna fare è avere un po’ di pazienza, lasciando in infusione gli ingredienti.

In sostanza, lavate la verdura, mettetela nell’acqua a pezzetti e poi lasciate in frigorifero per circa 5 ore. Un consiglio che vi diamo è di non togliere la frutta dalla brocca, ma lasciarla anche dopo.

Qualche idea sugli alimenti da usare? Cetriolo, zenzero, agrumi, menta, mela, mirtilli: scegliete in base alla stagionalità e ai vostri gusti!

Ingredienti per fare l’acqua detox