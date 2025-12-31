6.9 C
I migliori look red carpet del 2025

Il 2025 è stato un anno denso e complesso, caratterizzato da tensioni globali come guerre, crisi economiche e cambiamenti climatici. In questo scenario, i red carpet hanno avuto un ruolo importante come spazi di evasione, leggerezza e respiro. Non sono stati semplici passerelle, ma momenti capaci di incantare, accendere conversazioni e sollevare riflessioni che andavano oltre il gusto e sfioravano il sociologico, il culturale e il simbolico.

Per il mondo della moda, il 2025 è stato storico con ben 20 debutti di nuovi designer. Questa trasformazione si è riflessa immediatamente anche sui red carpet, diventati il primo spazio di racconto delle nuove visioni. Tra i momenti che hanno definito l’anno, spiccano Julia Roberts alla Mostra del Cinema di Venezia in Versace di Dario Vitale e Elle Fanning agli Oscar in Givenchy di Sarah Burton.

I risultati più riusciti sono arrivati proprio da qui. Le celebrity hanno usato il red carpet come palcoscenico personale, rivelando baby bump esibiti come dichiarazioni di gioia e consapevolezza. Inoltre, il naked dress non è scomparso, con Margot Robbie, Zoë Kravitz e Dakota Johnson che hanno generato i momenti più virali e discussi dell’anno con i loro gown audaci.

Tra i migliori look dell’anno, ci sono stati quelli di Jenna Ortega in Givenchy, Margot Robbie in Armani Privé, Zoë Kravitz in Saint Laurent, Rihanna in Marc Jacobs, Timothee Chalamet e Kylie Jenner coordinati, Cynthia Erivo in Prada e Ariana Grande in Schiaparelli Haute Couture, Ayo Edebiri in Chanel, Dakota Johnson in Gucci, Pamela Anderson in Tory Burch e Sienna Miller in Givenchy. Tutti questi look hanno lasciato un’impronta indelebile sul red carpet del 2025.

