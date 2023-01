i migliori italiani e stranieri

Gli album stranieri e italiani che compiono 50 anni nel 2023: tutti i capolavori che raggiungono il mezzo secolo di vita.

Se gli anni Sessanta hanno rivoluzionario, in maniera profonda e definitiva, la storia del mercato musicale e della cosiddetta musica leggera, dando il ‘la’ all’epoca del dominio del rock, i Settanta sono quelli che forse hanno lasciato in eredità al mondo intero alcuni dei più grandi capolavori di tutti i tempi della storia della musica. Se si eccettuano i dischi di Beatles e Beach Boys, è proprio in questo decennio, anno dopo anno, che hanno infatti visto la luce alcuni degli album che ancora oggi amiamo e tramandiamo alle nuove generazioni. E alcuni di questi nel 2023 compiranno ben 50 anni. Scopriamo insieme tutti i capolavori della musica sia internazionale che italiana che sono stati pubblicati nell’ormai lontano 1973.

I capolavori della musica mondiale che compiono 50 anni

Sicuramente l’anniversario più atteso, per quanto riguarda la musica mondiale, in questo 2023 è quello che vedrà per protagonista uno degli album più venduti di tutti i tempi: The Dark Side of the Moon, il capolavoro assoluto della carriera dei Pink Floyd. Pubblicato per la prima volta il 1° marzo 1973, è l’album iconico per eccellenza, uno dei pochi che, a distanza di tanto tempo, resta ancora e senza perdere colpi nei primi posti delle classifiche di vendita in Italia e non solo, almeno per quanto riguarda i vinili.

Roger Waters e Nick Mason

Non solo il capolavoro assoluto della band inglese raggiunge però quest’anno le cinquanta candeline. Ecco un elenco di tutti gli album più importanti della musica internazionale che festeggeranno questo anniversario:

– Aladdin Sane di David Bowie

– Band on the Run di Paul McCartney e dei Wings

– Billion Dollar Babies degli Alice Cooper

– Brain Salad Surgery degli Emerson, Lake & Palmer

– Desperado degli Eagles

– Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player di Elton John

– Dylan di Bob Dylan

– Goats Head Soup dei Rolling Stones

– Goodbye Yellow Brick Road di Elton John

– Greetings from the Asbury Park, N.J. di Bruce Springsteen

– Houses of the Holy dei Led Zeppelin

– Innervisions di Stevie Wonder

– Music & Me di Michael Jackson

– Over-Nite Sensation dei Mothers

– Piano Man di Billy Joel

– Quadrophenia degli Who

– Sabbath Bloody Sabbath dei Black Sabbath

– Selling England by the Pound dei Genesis

– Tanx dei T. Rex

– Tres Hombres degli ZZ Top

Gli album italiani che compiono 50 anni

Per quanto riguarda gli album pubblicati dagli artisti italiani nel 1973, non mancano dischi che hanno fatto epoca. Tra i tanti, vale la pena ricordare uno dei grandi capolavori di Fabrizio De André, che diede alle stampe proprio in quell’anno uno dei suoi grandi concept, forse il più conosciuto: Storia di un impiegato.

Questo invece l’elenco di tutti gli altri capolavori italiani pubblicati ormai cinquant’anni fa:

– L’uomo che si gioca il cielo a dadi di Roberto Vecchioni

– Sulle corde di Aries di Franco Battiato

– Scatola a sorpresa di Raffaella Carrà

– Parsifal dei Pooh

– L’orso bruno di Antonello Venditti

– Opera buffa di Francesco Guccini

– Il nostro caro angelo di Lucio Battisti

– Io sono nato libero del Banco del Mutuo Soccorso

– Il giorno aveva cinque teste di Lucio Dalla

– Felona e Sorona de Le Orme

– Le cose della vita di Antonello Venditti

– Arbeit Macht Frei degli Area

– Alice non lo sa di Francesco De Gregori

