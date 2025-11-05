19.4 C
I Migliori Hotel di Lusso in Italia: Riconoscimenti e Eccellenza

La seconda edizione dei Best Luxury Hotel Awards ha premiato i migliori hotel italiani, evidenziando la qualità dei servizi forniti. I premi attribuiti non seguono una classifica tradizionale, ma si concentrano su aspetti specifici.

Il Mandarin Oriental di Milano si è aggiudicato il premio per il miglior bar, grazie a una drink list eccezionale che unisce creatività e maestria nella mixology.

Il Palace Merano, in Trentino Alto Adige, è stato riconosciuto per il miglior wellness & spa, offrendo programmi esclusivi di depurazione e rigenerazione estetica in un ambiente rinnovato e dotato di tecnologie avanzate.

A Venezia, il ristorante GLAM del Palazzo Venart Luxury Hotel ha ricevuto il premio per il miglior ristorante, con due stelle Michelin e solo diciotto coperti, dove i piatti diventano un’esperienza intima e affascinante che unisce tradizione e innovazione.

Il Lefay Resort & Spa Dolomiti di Pinzolo è stato premiato per il miglior programma di sostenibilità, grazie alla sua attenzione per i materiali e l’impatto ambientale.

L’Hotel Eden di Roma ha conquistato il titolo per il miglior servizio, con un’accoglienza che riflette cura e attenzione verso gli ospiti, sostenuta da un team esperto e familiare.

Il Palazzo Talìa a Roma ha vinto il premio per il miglior design, grazie a un restauro che valorizza elementi storici e moderni.

Villa d’Este sul lago di Como si distingue per la sua collezione di vini, meritandosi il titolo di miglior collezione di vini.

Aman Rosa Alpina, situato a San Cassiano, è stato premiato come miglior nuova apertura per il suo design innovativo.

Il Best General Manager è andato a Giacomo Battafarano dell’Hotel de Russie, per la sua leadership e competenza.

Infine, Casa Angelina a Praiano è stata premiata per la migliore colazione, con una proposta gastronomica creativa e leggera vista mare.

