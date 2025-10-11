I migliori film da vedere in Italia sui servizi streaming

La rubrica settimanale propone una selezione dei film più visti sulle principali piattaforme di streaming. Se non sapete cosa guardare, ecco alcuni titoli da prendere in considerazione.

Su Netflix, il film di punta è “Aquaman – Il regno perduto”, sequel del primo film di Aquaman. Jason Momoa torna nei panni del supereroe, alle prese con le sfide di essere sia un padre che re di Atlantide, mentre affronta l’arcinemico Black Manta. Un altro titolo di rilievo è “Caramelo”, che racconta la storia di Pedro, uno chef che trova conforto in un cane meticcio dopo una diagnosi drammatica. I due intraprenderanno un’avventura che dimostra come l’affetto possa aiutare a superare anche i momenti più difficili.

Su Disney+, spicca “Elio”, la storia di un orfano affascinato dallo spazio che viene rapito da un’agenzia galattica. Pur essendo considerato un’opera minore della Pixar, presenta interessanti spunti tematici. “Thunderbolts” segue un gruppo di antieroi che devono affrontare il loro passato mentre tentano di fermare un esperimento catastrofico a Manhattan.

Su Prime Video, il film “Ballerina” narra la storia di Eve, una giovane sicaria in cerca di vendetta dopo aver subito un trauma nella sua infanzia. “Muori di lei”, invece, racconta di un uomo solitario durante il lockdown che intraprende una relazione con la vicina di casa, creando una tensione narrativa interessante.

Su RaiPlay, “The Mauritanian” racconta la storia vera di Mohamedou Ould Slahi, detenuto a Guantanamo senza prove a suo carico. “Roma Blues” segue Al, un sognatore romano che trova la sua strada grazie a un mistero da risolvere.

Infine, su Mediaset Infinity, il thriller “Retribution” coinvolge un padre costretto a seguire ordini per salvare la sua famiglia. “I Mercenari 3” vede il ritorno di un’iconica squadra di mercenari in un’azione frenetica.