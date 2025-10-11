15.4 C
Roma
sabato – 11 Ottobre 2025
Spettacolo

I migliori film da vedere in Italia sui servizi streaming

Da StraNotizie
I migliori film da vedere in Italia sui servizi streaming

La rubrica settimanale propone una selezione dei film più visti sulle principali piattaforme di streaming. Se non sapete cosa guardare, ecco alcuni titoli da prendere in considerazione.

Su Netflix, il film di punta è “Aquaman – Il regno perduto”, sequel del primo film di Aquaman. Jason Momoa torna nei panni del supereroe, alle prese con le sfide di essere sia un padre che re di Atlantide, mentre affronta l’arcinemico Black Manta. Un altro titolo di rilievo è “Caramelo”, che racconta la storia di Pedro, uno chef che trova conforto in un cane meticcio dopo una diagnosi drammatica. I due intraprenderanno un’avventura che dimostra come l’affetto possa aiutare a superare anche i momenti più difficili.

Su Disney+, spicca “Elio”, la storia di un orfano affascinato dallo spazio che viene rapito da un’agenzia galattica. Pur essendo considerato un’opera minore della Pixar, presenta interessanti spunti tematici. “Thunderbolts” segue un gruppo di antieroi che devono affrontare il loro passato mentre tentano di fermare un esperimento catastrofico a Manhattan.

Su Prime Video, il film “Ballerina” narra la storia di Eve, una giovane sicaria in cerca di vendetta dopo aver subito un trauma nella sua infanzia. “Muori di lei”, invece, racconta di un uomo solitario durante il lockdown che intraprende una relazione con la vicina di casa, creando una tensione narrativa interessante.

Su RaiPlay, “The Mauritanian” racconta la storia vera di Mohamedou Ould Slahi, detenuto a Guantanamo senza prove a suo carico. “Roma Blues” segue Al, un sognatore romano che trova la sua strada grazie a un mistero da risolvere.

Infine, su Mediaset Infinity, il thriller “Retribution” coinvolge un padre costretto a seguire ordini per salvare la sua famiglia. “I Mercenari 3” vede il ritorno di un’iconica squadra di mercenari in un’azione frenetica.

Articolo precedente
Aristotele e Intelligenza Artificiale: il sapere riconsiderato
Articolo successivo
Malattie reumatologiche in Italia: sintomi e diagnosi precoce
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.