I migliori eventi estivi a Malta

Malta e Gozo sono destinate ad essere una delle mete preferite dagli italiani per l’estate 2024. L’arcipelago maltese gode infatti di un felicissimo mix di attrattive. Oltre alla vicinanza all’Italia, il mare è sempre ai primi posti delle classifiche delle acque balneabili europee, il patrimonio culturale è il risultato di oltre 7000 anni di storia e tutto è circondato da una natura memorabile. A dare l’ultima pennellata di fascino a questa meta, è il calendario di eventi: una lunga sequenza di appuntamenti che si snoda lungo l’intero arco dell’anno, ma che diventa irresistibile d’estate.

Partiamo dalle proposte musicali di richiamo internazionale. Il 26 giugno arriva a Malta il Tour di Ed Sheeran che si esibirà al Ta’ Qali National Park.

Il Malta Jazz Festival porterà sulle isole dall’8 al 13 luglio molti grandi nomi e tanti appassionati di jazz.

Il 16 luglio, come ogni anno, torna Isle of MTV, il più grande concerto gratuito estivo, che quest’anno vedrà tre top headliner: RAYE, DJ Snake e Nelly Furtado. Isle of MTV è anche l’evento di apertura della Malta Music Week che fino al 21 luglio ha in programma numerosi altri appuntamenti, tra cui beach e pool party e dj set con artisti di fama mondiale.

World Club Dome – Island Edition è un grande festival dedicato alla musica dance e techno che è già stato definito uno dei 10 migliori appuntamenti mondiali del genere e che quest’anno, dal 2 al 4 agosto, darà spazio ad una line up eccezionale (Bob Sinclair, Morten, Nervo, Pan Pot, Salvatore Ganacci, Stella Bossi).

Giusto il tempo di riprendersi per poi ricominciare a scatenarsi dall’11 al 18 agosto con i concerti del Summer Daze Festival che faranno ballare il pubblico con le esibizioni di Sam Smith, Becky Hill e Shaun Farrugia (solo per citarne alcuni). In contemporanea, dal 13 al 16 agosto, si terrà il Glitch Festival, un’altra occasione di incontro per gli amanti della musica elettronica che anche quest’anno organizzerà l’opening party nella straordinaria cornice dei bastioni di Valletta.

Tra gli appuntamenti culturali estivi segnaliamo dal 22 al 30 giugno il Mediterrane Festival, il festival cinematografico di Malta che precederà di circa un mese il Dance Festival Malta organizzato dal 25 al 28 luglio.

Sempre di grande successo anche gli appuntamenti dedicati all’enogastronomia: dal 19 al 23 giugno il Malta International Wine Festival avrà luogo agli Argotti Gardens di Floriana, mentre potrete partecipare al Delicata Wine Festival dal 9 all’11 agosto negli Upper Barakka Gardens a Valletta.

Per tutta l’estate l’arcipelago è animato ogni giorno dalle rinomate feste maltesi, ovvero le feste patronali organizzate ogni anno dai villaggi su cui l’intera comunità investe il proprio tempo libero per organizzare i preparativi. Sono appuntamenti così sentiti dai maltesi che recentemente sono stati inseriti tra i beni immateriali patrimonio Unesco. Oltre ad essere caratterizzati da una calda partecipazione, queste feste, perfette anche per i bambini, offrono sempre cortei accompagnati da concerti bandistici, fuochi d’artificio e numerose occasioni per gustare lo street food locale.