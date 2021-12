In collaborazione con Playtogga

Se ti piace giocare al casinò, sicuramente amerai anche la possibilità di farlo comodamente da casa, giocando tramite uno dei numerosi siti online in circolazione.

Per quello abbiamo deciso di compilare una guida sui migliori casinò online esistenti, in modo da aiutarti a riconoscerli e a godere al massimo del tuo tempo dedicato a giocare

Quali sono i migliori Casinò Oonline AAMS in Italia nel 2022?

Seguendo dei precisi criteri che andremo a scoprire a breve, abbiamo selezionato i 5 migliori casinò online in Italia disponibili.

Di seguito approfondiremo nel dettaglio i criteri su cui abbiamo basato la nostra scelta.

Vale la pena ricordare che ognuno di questi casino online sicuri ha ottenuto la licenza AAMS (o ADM, si tratta della stessa certificazione) e sono autorizzati ad accettare nuovi clienti legalmente in Italia.

Voglia di Vincere Casinò

Caratteristiche principali

Affidabilità;

Varie opzioni di gioco e pagamento;

Licenza AAMS (dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato);

Generoso bonus di benvenuto;

Ampia scelta di giochi.

Voglia di Vincere è un casinò italiano operativo ormai da quasi dieci anni e con licenza AAMS quindi, se sei ancora scettico verso le licenze straniere, questo casinò online fa per te.

Tra i loro metodi di pagamento ci sono quelli più comuni e tra cui anche PayPal. Se però non ami l’idea di utilizzare la tua carta di credito, puoi sempre optare per un pagamento tramite bonifico bancario.

Dal momento in cui crei il tuo conto questo casino ti offre anche un sostanzioso bonus di benvenuto di 400€ – e altri 300€ per i due depositi successivi – senza contare le altre promozioni temporanee, permettendoti quindi di ottenere enormi vantaggi.

Il bonus, inoltre, non deve essere giocato un numero eccessivo di volte.

Per quanto riguarda il menù di giochi, il sito offre davvero una scelta molto ampia, che spazia dai classici giochi da tavolo come blackjack, video poker e baccarat e una serie infinita di slot machine di ultima generazione con i jackpot più alti.

Considerando tutte queste caratteristiche, riteniamo che questo casino sia il migliore casinò online AAMS in assoluto.

2. Video Slots

Caratteristiche principali

Piattaforma ottimizzata per i cellulari;

Oltre 5.000 giochi;

Regolamentata in Italia;

Prelievi gratuiti.

Il casinò di Video Slots è uno dei migliori casino italiani e secondo noi, e come suggerisce il suo stesso nome, presenta la migliore offerta di slot machine sul mercato.

Su Video Slots c’è un catalogo molto ampio, con opzioni che vanno dalle più classiche a stile vecchia Las Vegas a quelle più innovative con tematiche particolari e che regalano jackpot esclusivi e bonus eccezionali.

Inoltre, ci sono anche delle caratteristiche uniche come Clash of Spins: la possibilità di competere contro i tuoi compagni di gioco per vincere diversi tipi di premi.

Per di più, con ogni scommessa si possono guadagnare punti XP che ti permettono di andare in battaglia con i Sit & Go Battles – una bella occasione per vincere qualche spin extra.

Grazie al suo software HTML5 è ottimizzato per i dispositivi mobili, quindi permette la stessa velocità di gioco tanto da computer quanto da tablet e smartphone.

3. Leo Vegas Casinò

Caratteristiche principali

Ampia scelta di giochi tra i più innovativi;

Grande attenzione verso il gioco responsabile;

Bonus incredibili;

Applicazione funzionale e responsiva.

Leo Vegas è un casino online AAMS fondato nel 2011(lanciato in Italia nel 2017) ma che si è subito affermato sul mercato grazie alle sue offerte spettacolari.

Non solo propone tutti i giochi da tavolo più ricercati come roulette, baccarat, video poker, 10 e Lotto e Gratta e Vinci, ma presenta anche un catalogo di slot enorme e dà la possibilità di divertirsi con i rivenditori veri che maneggiano live.

Riguardo ai metodi di pagamento, sono disponibili tutti i circuiti più comuni e inoltre questo casino online sicuro impone, oltre a dei limiti minimi di deposito, anche dei limiti massimi.

I bonus offerti sono davvero tanti, tra cui ci sono 225 giri gratuiti e 1,000€ euro di bonus di benvenuto. L’unico aspetto negativo è che bisogna rigiocare un po’ di volte per conseguire i bonus extra.

Un altro vantaggio è che è disponibile anche sotto forma di applicazione per smartphone e tablet, gratuitamente scaricabile sia dal sito sia dall’app store.

L’applicazione funziona perfettamente e non ha nulla da invidiare alla versione browser.

4. William Hill Casino





Caratteristiche principali

Marca classica di fiducia;

Scommesse sportive;

Casino live;

Ottima piattaforma.

Il sito di William Hill si è meritato il quarto posto nella nostra lista dei migliori casino online AAMS per la sua assistenza al cliente e la sua scelta superiore di scommesse sportive.

Soprattutto per gli amanti del pallone, che avranno una grande scelta di promozioni giornaliere (assicurazione multipla calcio, Multigol, Multiple Gold) centrate sul calcio Italiano, abbiamo trovato un menu di scommesse quasi imbattibile.

Non finisce qua però – la piattaforma di William Hill è decisamente ben fatta e regala tantissimi giochi di ottima qualità come slot machine, blackjack, roulette, e video poker.

Ci sono anche delle sale bingo con dei jackpot altissimi intorno alle 5,000€. Inoltre, offre la possibilità di giocare a poker con un volume di cash game tra i più alti del settore.

È vero che il bonus post-puntata (1,000€ dopo aver puntato 40 volte l’importo originale) lascia molto a desiderare, però William Hill non è mai stata una gratificazione a breve termine.

Il servizio di attenzione al cliente è pressoché impeccabile, con risposte alla chat di assistenza quasi immediate. D’altro canto, essendo operativi da quasi 100 anni, da William Hill capiscono bene il valore dei loro clienti.

5. 888 Casino





Caratteristiche principali

Pioniere riconosciuto a livello mondiale,

Assistenza clienti preparata e sempre disponibile;

Bonus di benvenuto facile da sbloccare;

Offerta bonus senza deposito di 20€.

Eccoci giunti alla fine della nostra top 5 dei casino online con 888, un casinò che è già online in Italia da più di 10 anni e che rimane una delle marche più solide del settore.

Riguardo alla reputazione non c’è molto da aggiungere. La società quotata in borsa è stato uno dei primi casinò online e con più di 20 anni di esperienze ha avuto parecchio tempo per creare un sito dinamico, intuitivo, e con tantissimi giochi esclusivi.

I giochi disponibili sono infatti più di 300 quindi non c’è pericolo di annoiarsi, soprattutto nei casino live italiani di qualità che ti faranno sentire di essere ad un tavolo del famoso Casino di Venezia senza alzarsi dal divano.

A differenza degli altri siti, qui i bonus di benvenuto di 125% sono decisamente più facili da sbloccare – dovrai puntare solo 35 volte l’importo originale per incassare il denaro.

Il lato negativo però è che avrai solo 30 giorni per effettuare lo sblocco. Detto questo, se non hai voglia di giocare così tanto c’è un ottimo bonus senza deposito di 20€, ideale per i principianti ed apprezzato tanto dai giocatori di sempre.

Come valutiamo i migliori Casino online italiani

Scommettere in un casino online è la soluzione ideale per unire l’utile al dilettevole, divertendosi e guadagnando qualcosa attraverso le vincite. Per essere certi di raggiungere il maggior guadagno possibile, la scelta del sito su cui devi puntare il proprio denaro è molto importante.

Prima di ogni cosa bisogna infatti verificare che il sito abbia una licenza, per essere certi che non si tratti di una truffa. È vero che molte persone credono che l’unica licenza di fiducia sia quella italiana (AAMS) rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma non c’è niente di più sbagliato.

Sebbene la licenza Italiana ADM (precedentemente AAMS) sia di tutto rispetto, ne esistono molte altre straniere che si riconoscono sempre di più – una fra queste è quella rilasciata dalle autorità di Curaçao nelle Antille olandesi. Un altro fattore molto importante è l’RTP (Return To Player, il ritorno al giocatore). Si tratta della percentuale di soldi scommessi sul sito che può potenzialmente tornare al giocatore sotto forma di vincita.

Giocare in un casinò con un RTP alto (magari del 97.5%) può sicuramente essere più remunerativo che giocare in un casino con una percentuale più bassa, perché le possibilità di vincita e di guadagno sono più alte.

Non possiamo non considerare inoltre i requisiti di scommessa, dato che molti casinò online richiedono di giocare le vincite un certo numero di volte prima di poter di fatto ritirare il proprio denaro. Tuttavia in questo modo non c’è garanzia che quel denaro non venga perso, e dunque è molto importante valutare questo fattore, prediligendo i casino che permettono di incassare le proprie vincite senza doverle prima riscommettere un eccessivo numero di volte.

Infine, un fattore che può sembrare banale ma che di fatto è il fulcro del divertimento è la varietà di giochi.

È infatti importante che offrano una grande scelta di slot e giochi da tavolo, la possibilità di giocare live con croupier reali e, perché no, anche una sezione nel casinò dedicata alle scommesse sugli sport più seguiti e su quelli più di nicchia.

Per riassumere, quindi, i nostri criteri principali per scegliere i migliori casino online sicuri sono:

sicurezza;

possibilità di ritorno al giocatore;

bassi requisiti di scommessa;

ampia scelta di giochi.

Domande frequenti sui Casinò online italiani

Qui di seguito alcune tra le domande più frequenti:

Come scelgo il Casino online in cui giocare?

Prima di cominciare devi capire quali sono le tue esigenze. Se per esempio quello che ti interessa di più sono le slot machine, allora prediligi uno dei casinò con una scelta di slot più ampia, come Video Slots o Leo Vegas.

Se il tuo pensiero maggiore è la sicurezza ti proponiamo invece 888 Casino, mentre se hai bisogno di un casino che ti offre l’opportunità di scommettere in tantissimi modi diversi come, ad esempio, con il poker, il bingo, e lo sport, allora è meglio optare per William Hill.

È sicuro giocare nei Casinò online?

È sicurissimo giocare nei casinò online, purché tu scelga un casino provvisto di licenza.

La licenza, ad esempio nel caso dei siti rivisti sopra che hanno l’ADM/licenza AAMS (Agenzia delle Dogane e del Monopoli), serve infatti ad assicurare che il casinò in questione operi secondo la legge, garantendone la legalità e l’affidabilità.

È possibile vincere soldi senza deposito?

I casinò online non consentono di vincere soldi reali, senza aver scommesso una determinata somma.

Esistono infatti i casinò che ti permettono di provare i loro giochi in modalità demo senza scommettere denaro, ma in quel caso anche la vincita è fittizia dato che non è stato puntato del denaro reale.

Come funzionano i bonus e le promozioni nei migliori Casinò online in Italia?

I bonus e le promozioni disponibili sui siti dei migliori casino online possono variare secondo il casino. Ad ogni modo, la maggior parte dei casinò presenta sempre un bonus di benvenuto che ti permette di raddoppiare una parte o il totale del primo deposito.

Oltre a questo, possono esserci giri gratuiti e promozioni settimanali.

Per avere informazioni più dettagliate, ti consigliamo di leggere la sezione dedicata ai bonus e alle promozioni del sito specifico.

Il vincitore assoluto tra i 5 migliori Casino online

Abbiamo passato in rassegna i criteri per determinare quali siano i 5 migliori casino online italiani legali e abbiamo poi visto nel dettaglio che cosa ci offrono.

In conclusione, dove giochiamo?

Sembrano infatti tutti davvero ottimi e dunque perché abbiamo scelto di mettere al primo posto “Voglia di Vincere”?

Come abbiamo detto, questo casino online AAMS mette al primo posto la sicurezza del giocatore, un fattore importantissimo da non sottovalutare.

È italiano, con licenza ADM (precedentemente AAMS) e offre bonus davvero vantaggiosi per chi vuole iniziare, senza costringere l’utente a rigiocare troppe volte.

Anche i metodi di pagamento utilizzati sono tra i più comuni e non prevedono commissioni, mentre l’esperienza di gioco è tra le più variegate grazie ai molteplici titoli presenti.

Per questi motivi, siamo decisamente convinti che “Voglia di Vincere” sia il numero uno tra i migliori casino online sicuri in circolazione.