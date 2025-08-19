I migliori campeggi pet friendly in Italia per una vacanza unica

In Italia, l’amore per gli animali domestici sta guadagnando sempre più terreno, con un numero crescente di viaggiatori che decide di portare i propri amici a quattro zampe in vacanza. Campeggi.com ha recentemente stilato un elenco delle migliori strutture pet friendly del paese, in coincidenza con la Giornata Mondiale del Cane.

Tra queste, due campeggi del Friuli Venezia Giulia emergono: il Camping Village Pino Mare di Lignano Sabbiadoro e il Camping Village Mare Pineta di Sistiana. Il Pino Mare offre una spiaggia pet-friendly e varie attività ricreative, tra cui eventi e tornei sportivi, mentre il Mare Pineta, situato sulla Baia di Sistiana, accoglie gli animali con aree dedicate e un facile accesso alla spiaggia.

Anche il Pineto Beach Village & Camping in Abruzzo è riconosciuto per la sua accoglienza verso gli animali, fornendo spazi ampi e varie attrezzature come la Bau Beach e aree speciali per il loro benessere. Al Marina di Venezia Camping Village, gli animali sono benvenuti in diverse aree, compresi spazi dedicati, fra cui un Dog Park.

In Sardegna, il Tiliguerta Glamping & Camping Village offre servizi come una dog beach attrezzata e dog sitting, garantendo un soggiorno piacevole anche per gli animali. In Toscana, il Camping Riva dei Butteri accoglie cani di tutte le taglie con sistemazioni adatte e uno spazio per il loro svago.

Situato affacciato al Lago di Ledro, il Family Wellness Camping al Sole consente agli animali di trascorrere la vacanza in un ambiente naturale, mentre il Gitabillage Club Degli Amici nel Lazio ha spazi pensati appositamente per gli amici a quattro zampe, inclusi un Dog Park e una Bau Beach.

Infine, il Camping Olympia nel Trentino-Alto Adige offre un ambiente montano ideale per chi ama la natura, con attività per animali inclusi nel soggiorno. Queste strutture rappresentano una crescente attenzione verso le esigenze dei viaggiatori che desiderano condividere esperienze con i propri animali domestici.