I migliori album italiani del 2025

La scena musicale italiana è stata caratterizzata da una grande varietà di stili e generi nel 2025. Nonostante il rap non sia stato presente nelle prime cinquanta posizioni della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti per una settimana, in Italia il genere è ancora molto popolare e ascoltato. Sfera Ebbasta è stato l’artista più streammato su Spotify Italia nell’anno precedente.

La classifica dei migliori album italiani del 2025 è stata pubblicata e include una varietà di artisti e stili. Al 25esimo posto c’è Sick Luke con l’album “DOPAMINA”, una raccolta di canzoni che uniscono passato, presente e futuro. Al 24esimo posto c’è Olly con “TUTTA VITA (SEMPRE)”, un album che combina pop e cantautorato. Al 23esimo posto c’è Bresh con “Mediterraneo”, un disco interamente dedicato alle sue radici e a se stesso.

Altri artisti presenti nella classifica includono Rkomi con “decrescendo.”, Shablo con “Manifesto”, Joan Thiele con “Joanita”, Gemitaiz con “ELSEWHERE”, Venerus con “Speriamo”, Calibro 35 con “Exploration”, Noyz Narcos con “FUNNY GAMES”, Giorgio Poi con “Schegge”, centomilacarie con “IO NESSUNO”, Franco126 con “Futuri possibili”, Ernia con “PER SOLDI E PER AMORE”, 22simba con “La cura”, LA NIÑA con “FURÈSTA”, Caparezza con “Orbit Orbit”, Angelina Mango con “caramé”, Salmo con “RANCH”, Fabri Fibra con “Mentre Los Angeles brucia”, Ele A con “Pixel”, i cani con “post mortem”, Tredici Pietro con “NON GUARDARE GIÙ” e Andrea Laszlo De Simone con “Una lunghissima ombra”.

Ognuno di questi album offre una prospettiva unica e originale sulla scena musicale italiana, dimostrando la creatività e la varietà degli artisti italiani. La classifica dei migliori album italiani del 2025 è un riflesso della diversità e della ricchezza della musica italiana.