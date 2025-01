I Migliori Album del 2024: Top 10 Italiani e Mondiali

Il 2024 ha rappresentato un anno eccezionale per la musica, con artisti sia italiani che internazionali capaci di esprimere l’epoca attraverso opere innovative e significative. I ritorni di celebri band come The Cure e il rapper Marracash, uniti a nuove scoperte musicali, hanno arricchito un panorama sempre in evoluzione.

Top Ten Internazionale:

The Cure – “Songs of a Lost World”: Un album che riflette su tempo e speranza, con atmosfere oscure e gotiche. Fontaines D.C. – “Romance”: Un lavoro post-punk ricco di introspezione e poesia. Tyler, The Creator – “Chromakopia”: Mescla di rap, elettronica, jazz e soul, personale e ambizioso. Kendrick Lamar – “GNX”: Un capolavoro su giustizia sociale e identità, con liriche profonde e innovativi beat. Charli XCX – “Brat”: Un disco energico che mescola pop e punk, manifesto di ribellione. The Smile – “Wall Of Eyes”: Introspezione e sonorità sperimentali, che affascinano e sfidano l’ascoltatore. Billie Eilish – “Hit Me Hard and Soft”: Alternanza di ballate intime e brani aggressivi in un mosaico emozionale. Mercury Rev – “Born Horses”: Narrazione onirica con orchestrazioni grandiose e liriche evocative. Jamie xx – “In Waves”: Un viaggio sonoro tra dance e ambient, coeso e ipnotico. The The – “Ensoulment”: Un album profondo su spiritualità e umanità.

Top Ten Italiana: