I migliori accessori per gatti in Italia

Tutti gli accessori per gatti sono studiati con attenzione per essere sicuri per te e per il tuo gatto. Chi ha un gatto sa bene che avere gli accessori giusti per tutte le sue esigenze rende il nostro micio più felice e allo stesso tempo ci semplifica enormemente la vita. Per essere in salute e mantenersi attivi, infatti, i gatti hanno bisogno di strutture su cui arrampicarsi per mantenersi svegli e in forma, ma anche di acqua sempre fresca, di cibo nelle giuste quantità e di una lettiera sempre pulita.

I gatti sono animali molto attivi e curiosi, con un fortissimo istinto di caccia e di esplorazione. Proprio per questo motivo spesso scalano mobili e armadi, si arrampicano sulle tende o addirittura corrono sulle pareti per dare sfogo all’energia che non riescono ad esprimere diversamente. Per dare ai gatti di casa l’opportunità di tenersi attivi, divertirsi e trovare un rifugio sicuro quando vogliono riposare, gli alberi giochi per gatti sono la soluzione perfetta.

Una delle abitudini più problematiche di gatti giovani e adulti consiste nell’abitudine di farsi le unghie su mobili, divani e altri oggetti che trovano in casa a portata di zampa. Questo purtroppo provoca danni spesso irreparabili ai nostri arredi, che nei casi peggiori arrivano anche a dover essere sostituiti. Per evitare alla radice i danni provocati da questi comportamenti, la cosa migliore da fare è acquistare un tiragraffi da sistemare nell’angolo preferito del nostro gatto.

I distributori di crocchette automatici risolvono il problema di nutrire i nostri gatti con la giusta quantità di cibo all’ora prestabilita. Si tratta di dispositivi essenziali se si hanno molti gatti oppure se si passa gran parte della giornata o anche giorni interi fuori casa. I gatti adorano rifugiarsi in angoli caldi e sicuri della casa, dove si sentono protetti da ciò che avviene all’esterno e dove possono isolarsi quando vogliono riposare. Le cucce per gatti sono la soluzione ideale per garantire ai gatti domestici tutto il comfort di cui hanno bisogno senza che si vadano a intrufolare all’interno di mobili o cassetti, nei letti o dietro ai divani.

I gatti, si sa, sono animali piuttosto schizzinosi, che spesso non riescono a bere acqua sporca o stantia, che quindi non è più fresca. Per questo motivo moltissimi gatti amano bere direttamente dai rubinetti aperti o gocciolanti: una pratica che di certo non risulta igienica. La soluzione a questo problema sono le fontanelle per gatti, in grado di mantenere l’acqua sempre in circolo così da tenerla fresca e pulita molto a lungo.

Pulire la lettiera è probabilmente uno dei compiti più ingrati e fastidiosi a cui il proprietario di felini domestici deve abituarsi. Spesso però i cattivi odori si formano anche pulendo spesso la lettiera, magari perché la sabbietta è inadeguata o perché non riusciamo a svuotarla con una certa costante periodicità. Purtroppo in questi casi ai cattivi odori si aggiungono i comportamenti problematici dei gatti, che spesso decidono di non utilizzare la lettiera troppo sporca facendo i propri bisogni su tappeti e pavimenti. La soluzione? Le lettiere autopulenti in grado di setacciare la sabbietta e rimuovere con puntualità e precisione i bisogni dei gatti, isolando la sabbietta sporca perché non diffonda cattivi odori.