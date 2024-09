I mezzi pubblici garantiti e le fasce orarie di intervento

Lunedì 30 settembre 2024 si svolgerà uno sciopero del personale di Trenord, che coinvolgerà i servizi ferroviari regionali, suburbani, aeroportuali e a lunga percorrenza in Lombardia. La mobilitazione, indetta dai sindacati Uiltrasporti e Orsa, durerà dalle 3 del mattino fino alle 2 del giorno successivo e riguarderà esclusivamente i dipendenti di Trenord, mentre i servizi di Trenitalia e Atm a Milano rimarranno regolari.

In conformità con le disposizioni di legge riguardanti gli scioperi nei trasporti, verranno garantiti alcune corse. In particolare, i treni in partenza dalle stazioni di origine dopo le 6 e in arrivo a destinazione finale entro le 9 saranno operativi, così come quelli con partenza dopo le 18 e arrivo entro le 21. Gli utenti possono trovare l’elenco dei treni garantiti, comprensivo di orari e stazioni, sul sito ufficiale di Trenord.

In caso di cancellazione dei treni diretti agli aeroporti, l’azienda ha comunicato che saranno messi in servizio autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e l’Aeroporto di Malpensa per il Malpensa Express, partendo da via Paleocapa 1. Inoltre, ci saranno autobus per il servizio S50 da Stabio a Malpensa. I dettagli sui collegamenti e aggiornamenti in tempo reale riguardanti la circolazione dei treni saranno disponibili sul sito di Trenord e tramite l’App, invitando i passeggeri a prestare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni e alle informazioni sui monitor.

Questo sciopero si inserisce in una serie di agitazioni già annunciate nel settore dei trasporti. Gli effetti sul traffico dei pendolari e dei viaggiatori sono attesi e si sollecitano i cittadini a pianificare con attenzione i propri spostamenti. In passato, scioperi simili hanno portato a notevoli disagi, quindi è consigliabile restare informati per minimizzare eventuali inconvenienti.

Trenord, come sempre, cerca di ridurre al minimo le difficoltà per gli utenti durante le giornate di sciopero, assicurando che i servizi essenziali siano mantenuti attivi e che gli allerta siano tempestivi.