i metodi naturali per farlo

Se ami davvero la tua palla di pelo devi fare attenzione alla pulizia dei suoi oggetti. Ecco come pulire le ciotole del gatto in modo naturale.

Adottare un amico a quattro zampe significa prendersi cura di lui in tutto e per tutto. Non è importante solo scegliere il miglior alimento per la salute del nostro amico peloso o trascorrere del tempo insieme a lui per stimolare la sua mente ed il suo fisico, ma significa anche prendersi cura degli oggetti utilizzati dal Micio.

Infatti per garantire una buona salute al nostro amico a quattro zampe è molto importante pulire le ciotole di quest’ultimo. Vediamo insieme, nel seguente articolo perché è importante lavare le ciotole del gatto e come farlo nel modo giusto.

Perché è importante lavare la ciotola del gatto?

I gatti, si sa, sono animali schizzinosi non solo per quanto riguarda la loro alimentazione, ma anche per quanto riguarda la pulizia delle proprie cose. Infatti sappiamo quanto i felini siano puliti con i loro corpo, in quanto si leccano in continuazione, ma tengono molto anche alla pulizia degli oggetti che utilizzano quotidianamente.

Ti è mai capitato di osservare il tuo amico a quattro zampe fare i bisogni in giro per casa? Sappi che il motivo motivo principale di tale comportamento è la lettiera sporca. Inoltre se tieni pulita la lettiera, i giochi e le ciotole del tuo amico a quattro zampe, quest’ultimo ti amerà sicuramente.

Ma perché è importante pulire la ciotola del gatto? Solo per entrare nelle grazie di Micio? Non si tratta solo della mania di pulizia del nostro amico peloso, ma si tratta anche della sua salute. Infatti le ciotole, se non pulite, possono presentare dei piccoli microrganismi che possono causare infezioni nel nostro amico a quattro zampe.

Per evitare che il nostro amico a quattro zampe possa ammalarsi, è necessario lavare sempre la ciotola dell’acqua e del cibo di Micio. Vediamo qui di seguito come farlo in modo del tutto naturale senza l’utilizzo di prodotti che possono essere anche nocivi per il nostro amico peloso.

Come pulire la ciotola del gatto

Per pulire le ciotole del gatto potremmo utilizzare del sapone e dell’acqua calda, ma è consigliato utilizzare dei prodotti naturali, in modo tale da evitare che le ciotole lavate con del detersivo possano presentare un profumo sgradevole per Micio o che i residui possano causare danni alla salute del gatto.

Per questo motivo è possibile utilizzare del bicarbonato unito al sale o dell’aceto di mele o di vino. In entrambi i casi è importante mettere i guanti ed eliminare, con della carta, tutti i residui di cibo presenti nella ciotola del Micio.

Lavare le ciotole con bicarbonato e sale

Per pulire la ciotola con bicarbonato e sale, basta preparare un composto formato da un cucchiaino di bicarbonato di sodio, uno di sale e un po’ d’acqua. Dopodiché, con una spugnetta, che utilizzeremo esclusivamente per le ciotole del gatto, utilizziamo il composto come se fosse un detersivo e puliamo la ciotola.

Dopodiché sciacquiamo con acqua calda la ciotola, in modo da eliminare tutti i residui del prodotto utilizzato. Oltre a rimuovere lo sporco, il bicarbonato e il sale eliminano i cattivi odori e i batteri presenti nelle ciocche. Inoltre nel caso della ciotola dell’acqua, nella quale può esserci la presenza di calcare, potrebbe essere utile aggiungere al bicarbonato e al sale un po’ di aceto e sciacquare bene il tutto.

Lavare la ciotola del gatto con l’aceto di mele o di vino

Per pulire la ciotola del nostro amico a quattro zampe con dell’aceto di mele o di vino, basta semplicemente mettere un cucchiaio di questo prodotto all’interno della ciotola del gatto e strofinare con una spugnetta, che ricordiamo utilizzeremo solo per le ciotole del Micio. Dopodiché sciacquare con abbondante acqua calda e asciugare la ciotola.