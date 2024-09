I messaggi dei fan sui social media

Il cantante Benjamin Mascolo, conosciuto per il duo Benji & Fede, ha recentemente condiviso sui social di aver ricevuto una diagnosi di autismo ad “alto funzionamento”. Questa rivelazione è avvenuta durante l’estate, dopo mesi di test e visite, supportato dalla moglie Greta Cuoghi. La diagnosi ha rappresentato un punto di svolta per Benjamin, che ha sempre avvertito di essere diverso dagli altri.

Nel suo post su Instagram, il cantante ha condiviso una foto della sua infanzia insieme a riflessioni personali. Ha parlato delle sue quotidiane difficoltà, come il problema di dover scegliere tra vari piatti in un menù e la necessità di organizzare i suoi vestiti in un certo modo. Queste esperienze, ha spiegato, lo hanno fatto sentire “danneggiato”. La scoperta della sua condizione ha portato una nuova consapevolezza nella sua vita. Benjamin ha citato la sua canzone preferita, “Iris”, per esprimere il suo desiderio di non essere visto dal mondo, sottolineando la paura di non essere compreso.

La diagnosi è stata anche un passo importante per la sua salute mentale; ha menzionato una battaglia con la dipendenza da sostanze, dalla quale ha deciso di liberarsi cercando aiuto. Benjamin ha condiviso un’affermazione del dottor Rosso, che ha sottolineato come il riconoscimento della diagnosi possa avere un effetto terapeutico.

La reazione dei fan sui social è stata prevalentemente positiva, con molti che hanno espresso supporto e affetto. I follower hanno condiviso le loro esperienze personali e parlato del “coraggio necessario per chiedere aiuto”, enfatizzando l’importanza della diagnosi come un passo verso un possibile miglioramento. Un fan ha commentato quanto sia necessario arrivare al momento in cui ci si rende conto di avere bisogno di supporto.

Molti hanno sottolineato quanto Benjamin sia speciale per loro e lo hanno incoraggiato, ribadendo che non è mai solo nel suo percorso. La comunità si è stretta attorno al cantante, facendogli sentire una vicinanza sincera in questo momento delicato della sua vita. Questa apertura da parte di Mascolo ha anche stimolato un dialogo più ampio sull’autismo e l’accettazione della diversità.