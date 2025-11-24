I Mercoledì Antispreco contro lo spreco alimentare Italia

Saclà conferma il proprio impegno contro lo spreco alimentare con la nuova edizione de “I Mercoledì Antispreco”, un’iniziativa digitale pensata per sensibilizzare le persone sul tema degli sprechi in cucina attraverso ricette semplici e creative. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, si rinnova con il contributo della community di Al.ta Cucina e il supporto di creator di riferimento nel mondo food, che offrono spunti concreti per ridurre gli sprechi in modo divertente, originale e sostenibile.

Novità di quest’anno è l’ispirazione alle tradizioni regionali italiane: ogni ricetta è una celebrazione del patrimonio gastronomico del nostro Paese, reinterpretata per valorizzare ogni ingrediente, anche quelli che spesso finiscono in fondo al frigorifero. Il CEO di F.lli Saclà Spa, Chiara Ercole, dichiara che attraverso progetti come I Mercoledì Antispreco, l’azienda vuole ispirare comportamenti quotidiani più responsabili, valorizzando al contempo la ricchezza delle tradizioni italiane in cucina.

Questa iniziativa si inserisce in un ampio percorso di responsabilità sociale e ambientale di Saclà, Società Benefit e azienda certificata B Corp, che ogni giorno conferma il proprio impegno nel promuovere modelli di vita sostenibili, ridurre l’impatto sull’ambiente e generare valore per le comunità.