I mercati risalgono dopo il crollo di martedì

All’indomani del martedì nero, durante il quale sono stati persi 367 miliardi, i mercati europei mostrano segnali di ripresa. L’apertura di Volodymyr Zelensky riguardo ai negoziati di pace con gli Stati Uniti e il potenziale accordo sui minerali, insieme alle dichiarazioni del segretario al Commercio Howard Lutnick sulla possibilità di un accordo con Canada e Messico per la riduzione dei dazi, contribuiscono a calmare i timori generati dalla situazione. Milano inizia con una buona prestazione, guadagnando un punto e mezzo, in linea con Parigi, ma a spiccare è Francoforte, che segna un rialzo del 2,6%. A Piazza Affari, i titoli industriali e bancari registrano buone performance, mentre le utilities risultano in calo. Anche i mercati asiatici rispondono positivamente agli sviluppi relativi all’Ucraina e alla guerra dei dazi: Tokyo termina con un modesto +0,16%, ma Hong Kong fa registrare un notevole +2,85%. L’euro si rinforza, anche grazie alle anticipazioni sui nuovi piani per la difesa europea, e viene scambiato a 1,0683 contro il dollaro.