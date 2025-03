I mercati mutano direzione: incertezze su dazi e inflazione

I mercati hanno mostrato un netto cambiamento di segno a metà mattinata, scivolando in un deciso rosso, con Londra che si distingue parzialmente. Milano e Francoforte sono le piazze peggiori, con una flessione superiore all’1,5% poco prima della metà seduta. Le vendite riguardano quasi tutti i settori, in particolare banche, auto e industria. A pesare sui listini sono anche le previsioni economiche della Banca Centrale Europea, che avverte di rischi per la crescita anche a causa dei dazi. I future di Wall Street sono ora in calo, dopo una buona chiusura della giornata precedente. A Milano, troviamo una nota positiva con Nexi, poiché il fondo statunitense Tpg avrebbe presentato un’offerta per la divisione Digital Banking Solutions. Al contrario, Leonardo e Iveco registrano flessioni. Sul fronte dei mercati obbligazionari, sia lo spread che i rendimenti europei mostrano un leggero calo. L’oro mantiene livelli elevati, sebbene vi sia una leggera diminuzione rispetto alla mattinata, scendendo a 3.030 dollari l’oncia.