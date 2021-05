Ivan Urgant ha colpito di nuovo.

Il noto showman russo che dal 2012 conduce sullo stile del David Letterman Show il Večernij Urgant (letteralmente Urgant Evening), ne ha combinata un’altra.

Noi lo abbiamo imparato a conoscere grazie allo show Ciao, 2020!, uno speciale trasmesso dalla tv russa la notte di Capodanno e che ha scimmiottato un programma italiano ambientato a cavallo fra gli anni ’70 e gli anni ’80. Uno show condotto, recitato e cantato interamente nella nostra lingua (con i sottotitoli in russo) al timone proprio di Ivan Urgant che per quella sera ha vestito i panni del conduttore fittizio italiano Giovanni Urganti.



Ivan Urgant ama molto l’Italia e parla molto bene la nostra lingua, per questo motivo nel suo Urgant Evening ha adottato Zitti e Buoni del Maneskin come jingle musicale per l’entrata e l’uscita degli ospiti. Un jingle accompagnato da una band e cantato live da un coro, che però – forse per gaffe, forse di proposito – ha trasformato il ritornello da “siamo fuori di testa ma diversi da loro” a “siamo FIORI di testa ma diversi da loro”.

Praticamente Zitti e Buoni è stata trasformata da inno rock a brano da Albano e Romina.

E se da una parte una tv Bielorussia ha etichettato i Maneskin come “pervertiti degenerati omosessuali e spazzatura che sa di AIDS“, dall’altra in Russia sono usati come stacchetto musicale. Nel bene o nel male, purché se ne parli.